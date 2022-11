Mentre per i 230 naufraghi a bordo della Ocean Viking con lo sbarco nel porto di Tolone il peggio sembra essere passato, la rottura tra Italia e Francia pare destinata ad approfondirsi. Prigionieri di posizioni di principio Parigi e Roma continuano ad accusarsi reciprocamente di non volersi far carico dell'accoglienza. Il governo italiano chiede un meccanismo europeo per la riallocazione delle persone in arrivo, mentre quello francese promette decisioni rapide sul destino dei 230 sbarcati a Tolone, per ora trattenuti in Francia.

Eric Jalon, responsabile del Servizio stranieri del ministero dell'Interno francese dice: "Questo trattamento viene effettuato in un quadro giuridico preciso. Il collocamento in zona d'attesa si applica ali cittadini stranieri che entrano nell'area Schengen senza soddisfare le condizioni legali richieste. Le persone prese in custodia in una zona di attesa non sono quindi autorizzate ad entrare nel territorio nazionale e sono obbligate a rimanere sotto il controllo della polizia di frontiera".

La premier italiana Meloni ha definito "aggressiva e incomprensibile" la reazione francese, e ha sottolineato che l'Italia è da anni uno dei principali punti di sbarco per i migranti: "Novantamila persone, poco meno, sono sbarcate in Italia dall'inizio di quest'anno. Nell'accordo di ricollocazione, a cui aderiscono 13 paesi europei, si prevede che circa 8000 persone debbano essere ricollocate, meno del 10%. Sapete quante persone sono state trasferite finora? 117, solo 38 in Francia".

Meloni, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha annunciato il varo di nuovi provvedimenti legislativi in materia di immigrazione, senza escludere norme che permettano il sequestro e la confisca delle navi armate dalle Ong umanitarie.