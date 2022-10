Boris Johnson torna a Londra. Corsa contro il tempo per le firme

Con un volo notturno che mette fine alla sua vacanza ai Caraibi, Boris Johnson è atterrato a Londra. La sfida per la successione alla guida dei conservatori e del governo dopo il fallimento di Liz Truss è accettata. Ma tra la pista di Heathrow dove l'ex primo menistro è atterrato e le due di pomeriggio di lunedì 24 ci sono 100 firme da raccogliere tra i conservatori che siedono in Parlamento per poter comparire sulla scheda elettorale e tentare di riagguantare la leadership dei Tories.

L'ex premier è sostenuto da alcuni membri del suo vecchio gabinetto, tra cui l'ex ministro degli Interni Priti Patel, che sabato su Twitter ha affermato che "Boris ha il mandato per realizzare il nostro programma elettorale e una comprovata esperienza nel prendere le decisioni importanti".

La leader della Camera dei comuni Penny Mordaunt, che è stata la prima a dichiarare la sua candidatura per la corsa, è avvisata. Mordaunt ha promesso un nuovo inizio ai suoi colleghi di partito, ma resta la sfavorita. Il vero resta Rishi Sunak, L'ex cancelliere dello scacchiere del governo Konshon, che però non ha ancora annunciato la sua candidatura, nonostante in molti ritengono che le probabilità di raccogliere il sostegno di 100 deputati siano maggiori per lui rispetto agli altri due concorrenti.

La Gran bretagna aspetta con ansia il suo nuovo primo ministro, ma la competizione è tutt'altro che definita. Se solo uno tra i tre riuscirà a superare la soglia dei sostenitori, il Paese conoscerà già lunedì il prossimo capo del governo. Se invece ci saranno altri sfidanti, sarà la votazione di venerdì 28 ottobre a determinare la nuova guida dell'esecutivo.