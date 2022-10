150 milioni di brasiliani vanno alle urne per rinnovare il mandato presidenziale, una competizione drammatica col Paese fortemente polarizzato fra l'ex presidente di sinistra, Luis Inacio Lula da Silva, che già era stato presidente fra il 2003 al 2011 (due mandati) e l'uscente estrema destra di Jair Bolsonaro, responsabile, fra l'altro, della pessima gestione della pandemia che in Brasile ha fatto una strage più che in altri paesi.

Il vantaggio di Lula

Proprio Lula, candidato del Partito dei lavoratori (Pt), ex presidente del Brasile e reduce da 19 mesi di carcere su accuse di corruzione e riciclaggio (da cui è stato prosciolto), negli ultimi sondaggi sarebbe in netto vantaggio sull'avversario con il 48-50% delle intenzioni di voto, contro il 34% del decisionista ed ex ufficiale Bolsonaro. I lulisti potrebbero sbaragliare al primo turno il Donald Trump dei tropici. La vittoria di Lula al primo turno potrebbe dipendere dagli indecisi, che si attestano attorno al 6% dell'elettorato. Ma Bolsonaro accetterà il risultato delle urne o farà come Trump? In molte occasioni ha alzato il polverone della possibile truffa o di brogli.

Una elezione sotto controllo

Peraltro questa elezione sarà supercontrollata come ha spiegato a chiare note il Ministro della giustizia Anderson Gustavo Torres che ha parlato di pianificazione, di garanzie elettorali e di assoluta affidabilità della procedura elettronica. Gli assistenti della Corte elettorale di Brasilia applicano ben otto sigilli di sicurezza alle urne elettroniche (modello UE2020), che in Brasile vengono usate dal 1996, ma che - ultimamente - sono diventate oggetto di polemica.