Bulgaria, cercasi coalizione stabile

Gli elettori bulgari voteranno questa domenica per la quarta volta in meno di 18 mesi. Ma queste elezioni parlamentari non dovrebbero rompere lo stallo politico nel paese di 7 milioni di persone. Gli analistzi prevedono una quinta elezione all'inizio del prossimo anno, poiché dalle urne non dovrebbe emergere alcuna coalizione stabile.

Ecco come si votò in Bulgaria l'anno scorso

Così un, residente a Sofia: "Penso che il risultato sia abbastanza imprevedibile, perché abbiamo appena iniziato a vedere alcuni cambiamenti dopo circa 20 anni di era post-comunista. Quindi spero davvero che le persone votino per qualcosa di nuovo, per qualcosa di diverso e siano coraggiose".

Il paese più povero dell'Unione europea è afflitto dall'instabilità politica dalla primavera del 2021, a seguito delle elezioni che hanno posto fine ai 12 anni di governo di Boiko Borissov. L'ultimo primo ministro, il filo europeista Kiril Petkov, è caduto quest'estate dopo che uno dei partiti della sua fragile coalizione ha fatto mancare il suo appoggio dopo appena otto mesi.

Dice Parvan Simeonov, analista politico di Gallup International: "Mentre nei sondaggi precedenti la divisione era a favore e contro il modello di governance degli ultimi 10 anni personificato dal GERB il partito di centrodestra e dall'ex primo ministro Borissov, le questioni principali ora sono la stabilizzazione, il mantenimento dei prezzi bassi e le conseguenze della guerra. La divisione principale nel paese ora è tra est e ovest sulla mappa politica, piuttosto che tra status quo e cambiamento".

I sondaggi prevedono un panorama politico altrettanto fratturato dopo il voto di domenica, favorito dal sistema di voto. Il GERB di Boïko Borissov risulterebbe in testa con oltre il 20% dei voti, seguito dal partito "Continuiamo il cambiamento" di Kiril Petkov con il 17% secondo un sondaggio di Market Links.

Ma un'alleanza tra i due ex primi ministri sembra fuori questione, dal momento che Kiril Petkov ha costruito il suo successo sull'opposizione a Boiko Borissov, che accusa di aver instaurato nel Paese un sistema di corruzione su larga scala. "La corruzione è a livello di pandemia in Bulgaria", lamenta Mariyan Sabev del Centro per gli studi sulla democrazia di Sofia.

Quanto al centrista filo-occidentale Kiril Petkov, ha anche difficoltà a riunire piccoli partiti più o meno vicini alla Russia, come il Partito socialista, erede del PC di epoca sovietica, o il Rinascimento di estrema destra, che è in aumento.

I filorussi sono numerosi in particolare all'interno del Partito socialista e Renaissance, accreditato di una buona progressione con circa il 9% delle intenzioni di voto, mostra chiaramente un programma antieuropeo e filorusso.

La Bulgaria è uno dei primi paesi europei, insieme alla Polonia, a vedersi tagliare il gas dalla compagnia russa Gazprom ad aprile, perché il governo di Kiril Petkov ha rifiutato di accettare il sistema di pagamento in rubli richiesto dal Cremlino. Il paese consuma relativamente poco gas, il che mette in prospettiva l'impatto economico di questa decisione. Tuttavia, è aspramente contestato da diverse parti che sostengono l'idea che, la fine dell'approvvigionamento di gas russo stia spingendo al rialzo i prezzi dell'energia.

L'inflazione supera il 17 per cento in un paese il cui PIL pro capite è quattro volte inferiore alla media dell'UE. Il governo provvisorio, in carica da quando Kiril Petkov ha lasciato l'incarico a luglio, ha persino annunciato di voler firmare un nuovo contratto con Gazprom, ma per il momento senza risultati.