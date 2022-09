Disastro Moby Prince: ecco il perché della collisione

La Moby Prince è andata a collidere con la petroliera Agip Abruzzo per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente. Purtroppo questa nave non è ancora stata identificata con certezza". Lo ha detto Andrea Romano presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Moby Prince presentando la relazione conclusiva approvata oggi all'unanimità.

La relazione conclusiva approvata all'unanimità dai commissari dopo poco più di un anno di lavoro, iniziato il 13 luglio 2021.

"Inoltre abbiamo accertato senza ombra di dubbio, grazie a studi scientifici eseguiti in modo approfondito - ha aggiunto Romano - che la petrioliera Agip Abruzzo, contro la quale andrò a collidere il traghetto Moby Prince, si trovava ancorata in rada in una zona dove invece c'era il divieto di ancoraggio.

"Per rispetto dei commissari e dei familiari - aveva commentato Romano prima del voto in commissione- non intendo anticipare oggi ciò che sarà votato domani ma posso dire che abbiamo fatto un lavoro importante che ha completato quello già meritorio della precedente commissione del Senato, che aveva evidenziato ciò che in realtà non era avvenuto, come ad esempio i tempi di sopravvivenza a bordo smentendo la tesi che fossero tutti morti entro mezz'ora".

La risoluzione finale della commissione d'inchiesta, conclude Romano, "per la prima volta dirà che cosa è accaduto e dare una spiegazione chiara del perché sia avvenuta la collisione: lo abbiamo fatto grazie a un lavoro che ha elaborato nuove perizie e anche testimonianze che ci hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti".

Ma non è tutto. Non c'era esplosivo a bordo del Moby Prince quando, nella notte del 10 aprile 1991, nella rada del porto livornese, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo e nella quale morirono 140 delle 141 persone che erano a bordo del traghetto. Lo stabilisce, come anticipato dalla stampa, la relazione conclusiva della perizia del Ris che ha potuto analizzare i reperti con tecnologie innovative non ancora disponibili nel 1991, arrivando alla conclusione che le tracce trovate sui reperti nel 1991 dal perito Alessandro Massari, furono causate da "contaminazioni esterne" per "cattiva conservazione".

La perizia sull'esplosivo, aggiunge, "rappresenta una piccola parte di un lavoro più complesso".