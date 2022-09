La bara della Regina è arrivata a Buckingham Palace in una piovosa sera londinese, dopo essersi lasciata alle spalle il sole della Scozia.

Ma il corpo della defunta Sovrana non rimarrà lì a lungo.

Alle 14:22 precise, ora del Regno Unito, un corteo comprendente il Re e i membri della Famiglia Reale partirà per Westminster Hall, per arrivarvi alle 15.00.

Le spoglie della Regina vi resteranno per quattro giorni interi.

In precedenza, la Principessa Anna aveva accompagnato la bara da Edimburgo.

La Principessa Anna, unica figlia femmina della Sovrana, è stata al fianco della madre dalla sua morte e martedì ha rilasciato una sincera dichiarazione.

“Ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia carissima mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nei suoi ultimi viaggi. Testimoniare l'amore e il rispetto mostrati da così tante persone in questi viaggi è stato sia entusiasmante che edificante", ha dichiarato la Principessa Anna.

La Principessa Anna. Photo Video AP

Viaggio in Irlanda del Nord

Re Carlo e Camilla, la Regina consorte, che ora si trovano a Londra, hanno precedentemente visitato l'Irlanda del Nord, come parte di un tour del Regno Unito come nuovo Monarca.

Hanno incontrato i leader politici, hanno partecipato ad una funzione nella Cattedrale di Sant'Anna a Belfast e hanno salutato la folla.

Re Carlo stringe la mano a Michelle O'Neill, leader del partito Sinn Fein. (Belfast, 13.9.2022) Niall Carson/WPA Rota

Karen McShane, fiduciaria del Rainbow Project:"Sono molto orgoglioso di essere qui oggi e spero di poter vedere Re Carlo portare avanti la questione dell'Irlanda del Nord e raggiungere una situazione in cui possiamo vivere in pace, in queste isole, per le generazioni future".

"Vogliamo vivere in pace". Video Photo AP

Racconta Dylan, 17 anni, Associazione Scout Irlanda del Nord:

"Ho avuto modo di stringere la mano a Re Carlo e sono stato in grado di consegnargli una sciarpa della Northern Ireland Scout Association ed è stato felice di averla. È stato molto amichevole".

"Re Carlo è stato molto amichevole". Video Photo AP

Londra si sta preparando per centinaia di migliaia di visitatori nei prossimi giorni, che culmineranno con i funerali di stato di lunedì, alle ore 11 (le 12 in Italia) nell'Abbazia di Westminster.