Folla a Buckingham Palace. Continua l'omaggio a Elisabetta II

Migliaia di persone hanno continuato a riunirsi intorno a Buckingham Palace per tutta la notte per dare l'ultimo saluto alla Regina. A Londra i grandi magazzini hanno chiuso per rendere omaggio alla monarca e in tutta la città non si parla d'altro. Nel quartiere di Hackney opinioni di varia ispirazione.

"La vita va avanti. Ma c'è un sacco di gente in nero oggi, come me come può vedere. Molti hanno la faccia triste, soprattutto gli anziani", dice un uomo. "Non sono affatto sconvolta, anzi, credo che dovremmo sbarazzarci della monarchia. Sarebbe ora di abolirla, è così lontana dalla vita reale, e specialmente da quella dei neri britannici. È troppo lontana", afferma una donna.

In omaggio alla scomparsa sovrana in tutto il paese sono stati tributati onori militari. Da Belfast a Edimburgo. Qui, dove sono forti le spinte all'indipendenza dal Regno Unito, il discorso di re Carlo è stato seguito con attenzione.

Nell'Abbazia di Westminster, dove probabilmente Carlo sarà incoronato, sono stati eseguiti 96 rintocchi, uno per ogni compleanno della defunta regina