Tutto esaurito, sabato al Wizink Center di Madrid, per il discusso evento "Crypto Metaverso", dedicato alle criptovalute.

7.000 persone vi hanno partecipato, per la gioia di Mani Thawani, guru delle criptovalute e patron di "Cryptomundo", organizzatore dell'evento.

Attorno a questo evento non sono mancate discussioni e polemiche, anzi.

Nei giorni scorsi, il regolatore del mercato azionario spagnolo (CNMV) aveva avvertito che nè gli organizzatori dell'evento, Mundocrypto, nè gli sponsor avevano l'autorizzazione a fornire servizi di investimento e a raccogliere fondi.

Ma gli appassionati di criptovalute e bitcoin sembrano essere indifferenti agli allarmi.

Jesús Rueda, 22 anni, investitore di criptovalute e studente ddell'Accademia di Mundocrypto, spiega:

Veniamo a questi eventi per continuare la nostra formazione, perché crediamo che sia il futuro di tutto, dell'economia, del sistema, di come verranno archiviati i dati, di tutto, di tutto, di tutto...".

"È il futuro di tutto...". (Madrid, 27.8.2022) Video AP

Preoccupazione tra le autorità e polemiche a livello politico

Preoccupate anche le autorità spagnole, secondo cui questi eventi hanno spesso lo scopo di indurre i risparmiatori, in particolare i giovani, a investire in criptovalute senza la piena conoscenza delle possibili conseguenze.

I veri appassionati di criptovalute sono i giovani. (Madrid, 27.8.2022) Paul White/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Si stanno mobilitando anche i gruppi di opposizione al governo regionale di Madrid, spingendo per non autorizzare, in futuro, altri eventi del genere, in quanto "le criptovalute sono il prodotto di un'elevata volatilità, sono molto rischiose".

Pilar Sánchez Acera, vice portavoce del gruppo di opposizione socialista del governo regionale di Madrid, prova a spiegare: "È importante sapere che non esiste una regolamentazione, è importante sapere che sono necessarie molte informazioni per accedervi e che le aziende che partecipano a questi eventi non hanno la capacità e non hanno l'autorizzazione per dare informazioni o raccogliere fondi”.

Soldi veri o soldi falsi? (Madrid, 27.8.2022) Paul White/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ma gli investitori fanno la coda.

Nonostante la recente vicenda, in aprile, dei truffatori spagnoli arrestati. Una vera e propria "setta".

Dollari falsi come souvenir

E anche a costo di vedersi rifilare, come souvenir, dollari falsi con sopra stampato il volto sorridente di Mani Thawani, il succitato fondatore di Mundocrypto...