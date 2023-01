La Bulgaria investiga.

Nell'ambito di una operazione internazionale, la polizia bulgara ha avviato un procedimento giudiziario contro Nexo, una criptobanca con sede a Sofia, sospettata di una lunga lista di irregolarità tra cui riciclaggio di denaro, evasione fiscale, frode e criminalità organizzata.

Come ha spiegato SiykaMileva, portavoce del Procuratore Capo della Bulgaria, l'indagine è stata avviata diversi mesi fa, dopo che i servizi esteri hanno rilevato transazioni sospette realizzate ad arte per eludere le sanzioni internazionali contro banche, società e cittadini russi.

Tra i clienti di Nexo c'era persino un individuo che è stato incriminato per aver finanziato atti terroristici.

La portavoce del Procuratore Capo della Bulgaria, durante la conferenza stampa. Screenshot

In un'altra ramificata operazione internazionale, le autorità giudiziarie di Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia, sostenute da Europol ed Eurojust, hanno smantellato una rete criminale coinvolta in frodi sugli investimenti online.

L'organizzazione attirava vittime da tutta Europa attraverso i call center e le convinceva a investire ingenti somme di denaro in falsi schemi di criptovaluta.

15 le persone arrestate: 14 in Serbia e una in Germania.