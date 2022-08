La guerra ha lasciato segni evidenti anche a Marganets, in Ucraina: una città di quasi 50.000 abitanti.

Ora chi ci vive ha un'ulteriore preoccupazione: i bombardamenti nella vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata a pochi chilometri di distanza.

Sergey Volokitin, residente di Marganets: "Conosciamo il risultato delle radiazioni e anche le conseguenze che potrebbero esserci se dovesse accadere qualcosa".

"Conosciamo l'effetto delle radiazioni..." Video AP

Ksenia, barista: "Ho paura per i miei genitori, per me stessa. Voglio vivere la vita in questa città. In effetti, questa era una città bellissima, e la gente qui è molto gentile. Vorrei che tutto questo non fosse mai accaduto. È spaventoso!".

"Vorrei che tutto questo non fosse mai accaduto", dice Ksenia. Video AP

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (44 anni) e la moglie Olena hanno partecipato a una cerimonia a Palazzo Mariinskij a Kiev, in onore dei giovani ucraini che hanno compiuto atti di coraggio durante l'invasione russa.

"Non è possibile trasformare l'Europa in un supermercato"

E, nella notte, giunge puntuale di messaggio di Zelensky:

"Prima di tutto, abbiamo bisogno di garanzie che gli assassini russi e i sostenitori del terrore di Stato non utilizzino l'area Schengen. In secondo luogo, non è accettabile rovinare l'idea stessa di Europa e i nostri valori comuni europei. Le restrizioni sui visti per i cittadini russi sono giuste. Tutti i difensori dei valori europei dovrebbero insistere su queste restrizioni".

Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky alla cerimonia a Kiev. (12.8.2022) Video AP

Zelensky ha poi elogiato il Parlamento della Lettonia, che giovedì ha dichiarato la Russia "Stato sponsor del terrorismo" per gli attacchi ai civili durante la guerra in Ucraina e ha esortato altri Paesi a seguirne l'esempio.

Zelensky ha anche parlato della sua telefonata con Papa Francesco - confermata dal Vaticano - e ha detto che il Pontefice ha espresso il suo sostegno all'Ucraina e il suo desiderio di visitare il Paese.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin (69 anni) ha tenuto venerdì una riunione del Consiglio di sicurezza russo, con il punto della situazione alla viglia del 170° giorno di guerra.

➡️ Ma qual è la strategia russa?

Venerdi i bombardamenti russi hanno ucciso 5 civili nella regione di Donetsk, in particolare tra Kramatorsk e Zaporizhzhia.