Domenica elettorale in Francia per il primo turno delle elezioni politiche. Oltre 6000 candidati in corsa per 577 seggi dell'Assemblea Nazionale, in una consultazione che potrebbe riservare sorprese.

Dopo la rielezione di Macron a maggio, la sua coalizione centrista è alla ricerca di una maggioranza che possa attuare il programma presidenziale, tra cui la riduzione della pressione fiscale e l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 65 anni.

Principale forza di opposizione è la neonata sinistra della Nupes, la Nuova unione popolare ecologica e sociale, guidata da Jean Luc Melenchon, accreditata di un buon risultato soprattutto per il suo programma sociale, che punta a non far pagare la crisi ai ceti più deboli.

"Tutto è più caro. Ci parlano della guerra, di questo e di quello, ma i prezzi sono aumentati moltissimo, anche ieri sono andato a comprare la benzina, costava 2,17 euro...!, commenta un elettore. "Si dice che le elezioni politiche non abbiano importanza,ma non è vero. Sono importanti perché se il presidente non ha la maggioranza non può fare nulla", aggiunge un altro.

Aspettative ridotte per la destra e l'estrema destra, che pagano la divisione alle presidenziali tra Le Pen e Zemmour e risentono degli effetti indiretti del sistema elettorale maggioritario basato su collegi uninominali. Il voto di ballottaggio è previsto per domenica 19 giugno.