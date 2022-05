Ciak: Euronews Romania

Comunicato stampa di Euronews, 24/05/2022

"Dopo aver lanciato con successo Euronews Bulgaria all'inizio del mese di maggio, Euronews annuncia oggi il lancio di Euronews Romania, che dal 25 maggio fornirà al pubblico rumeno notizie su scala nazionale, europea e internazionale.

Euronews Romania, un'affiliata del gruppo Euronews, è nata da un accordo tra la rete europea e Universitatea Politehnica din București, firmato nel Gennaio 2021. Da allora, il team di Euronews Romania ha lavorato con personale esperto di Euronews per creare un nuovo canale di notizie nazionale, pienamente allineato ai valori di indipendenza, imparzialità e pluralismo che contraddistingue Euronews.

La rete rumena trasmetterà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con programmi di notizie in diretta dalle 6 del mattino a mezzanotte da studi all'avanguardia situati nel cuore di Bucarest. Un team di 200 giornalisti e tecnici porterà ai telespettatori il primo canale televisivo digitale in Romania utilizzando un sistema di sala di controllo completamente automatizzato, in una stretta e permanente interazione con la piattaforma di notizie online euronews.ro

Oltre ai notiziari, Euronews Romania trasmetterà sia le riviste Euronews che produzioni locali in linea con gli interessi degli spettatori: dalla storia alla gastronomia, salute, scienza, high tech o benessere...

Il canale porterà un proprio focus, secondo i principali temi nazionali, basato sul posizionamento editoriale di Euronews e sulla prospettiva paneuropea del marchio, con il pienosupporto della forza di copertura globale di Euronews.

Il canale inviterà anche i più competenti analisti e commentatori di tutti i settori cruciali della società rumena, sfruttando a pieno la vasta gamma di esperti dell'"Universitatea Politehnica din București".

Andra Miron Diaconescu, caporedattore di Euronews Romania, ha dichiarato: “Non vediamo l'ora di portare questa nuova offerta televisiva al pubblico di lingua rumena. Fedeli alla missione principale di Euronews, tutti noi, qui a Euronews Romania, siamo concentrati sul dare la possibilità alle persone di formare la propria opinione, attraverso un giornalismo imparziale, fattuale e fieramente indipendente e presentando tutti i punti di vista. Siamo orgogliosi di far parte della famiglia allargata di Euronews e siamoimpazienti di lavorare fianco a fianco con i team editoriali in tutta Europa per dare il nostro pubblico la migliore offerta di notizie possibile”.

Per garantire l'indipendenza del nuovo canale, Euronews ha messo in atto diversi meccanismi che si sono dimostrati efficaci nello sviluppo della sua rete, compresa la creazione di un comitato editoriale controllato da Euronews e la nomina di un Caporedattore selezionato da Euronews e ora dipendente dalla stessa azienda.

Andra Miron Diaconescu è stato nominato per questo ruolo, dopo un processo di selezione competitivo. Noto presentatore televisivo in Romania, Andra ha 17 anni di esperienza nel giornalismo e nella gestione dei media, lavorando per marchi di media affermati come B1 TV, National TV e Realita TV. Avrà la responsabilità di garantire che i valori e la linea editoriale del canale siano rispettati quotidianamente, e farà riferimento a François Chignac, Direttore editoriale delle filiali di Euronews, con sede presso la sede dei media a Lione, in Francia.

Oltre ad Andra, altri noti e fidati giornalisti si sono uniti al team di Euronews Romania attraverso un rigoroso processo di reclutamento basato sul rispetto dei valori editoriali di Euronews. Il giovane e talentuoso team digitale della rete fornirà contenuti originali e apprfonditi, nonché altri prodotti di social media che coprono i punti di interesse per il nostro pubblico.

Bénédicte Bachs, Direttore Generale ad interim di Euronews, ha dichiarato: “Siamo molto colpiti dalla qualità del nuovo canale e dalla forte determinazione della redazione ad applicare la nostra missione principalenei contenuti creati. Oltre a portare al pubblico romeno una valevole offerta di notizie indipendenti, Euronews Romania sarà unica nel panorama dei media locali grazie alla sua distinta prospettiva europea. Abbiamo grandi speranze per Euronews Romaniae sono fiducioso che, proprio come hanno dimostrato le nostre altr quattro filiali, farà arricchire la produzione globale di Euronews”.

Euronews Romania sarà disponibile nel pacchetto di tutti i principali fornitori di servizi via cavo in Romania: Vodafone, Orange, RCS-RDS. Euronews continuerà anche a trasmettere su un canale separato in inglese in tutta la Romania.

Dal 2018, Euronews ha lanciato cinque progetti di filiali. Euronews Romania è il quinto, dopo Euronews Albania nel 2019, Euronews Georgia nel 2020, Euronews Serbia nel 2021 ed Euronews Bulgaria il 5 maggio di quest'anno.

Euronews è uno dei principali mezzi di informazione europei, che trasmette notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, disponibili in 17 lingue. Riconosciuto per i suoi contenuti affidabili, Euronews è distribuito in 160 paesi e 440 milioni di case in tutto il mondo, raggiungendo più di 145 milioni di persone ogni mese su entrambi televisioni e piattaforme digitali, secondo il Global Web Index.