Il lago artificale Zavojsko, vicino a Pirot, nell'est della Serbia (non lontano dal confine con la Bulgaria), in questi giorni è praticamente secco.

Il livello dell'acqua è al minimo e la situazione non è affatto migliore in altri impianti serbi di accumulazione, necessari per il funzionamento delle centrali idroelettriche del Paese.

Secondo gli idrologi, una delle ragioni dell'allarme idrico è il sensibile calo delle precipitazioni, che va avanti dalla scorsa estate.

Spiega l'idrologo Dejan Vladiković:

"In tutta l'Europa e in tutto il bacino del Danubio, è evidente la mancanza di precipitazioni e lo scioglimento molto lento della già poca neve esistente, il che significa che per avere un accumulo maggiore è necessaria più neve e persino qualche ciclone, con molta pioggia: 40-50 litri per metro quadro ad ogni episodio di precipitazione, ogni volta... Ma anche questa volta non è successo".

L'idrologo Dejan Vladiković: durante il suo intervento. Euronews Serbia

Oltre alla siccità, la mancanza d'acqua nei serbatoi di riserva è stata influenzata anche dall'aumento della produzione di elettricità nelle centrali idroelettriche.

Il professor Nikola Rajaković, presidente dell'Associazione dei lavoratori dell'energia in Serbia, ci tiene a precisare: "La debole produzione nell'energia termica ha portato a forzare la produzione nelle centrali idroelettriche, il che è abbastanza naturale. Se si ha gli accumuli pieni, si è potenti in termini di elettricità, e questa produzione forzata, in alcuni segmenti e in alcune parti, ci ha portato ad avere dei livelli di acqua davvero bassi".

Nataša Jovanović intervista il professor Rajaković a Belgrado. Euronews Serbia

In risposta a Euronews, la compagnia statale Elektroprivreda Serbia ha dichiarato che le centrali idroelettriche serbe hanno prodotto 2,8 miliardi di Kilowattora di elettricità nei primi tre mesi di quest'anno, il 30% in meno rispetto al 2021 e il 6% in meno di quanto previsto per questo periodo del 2022.

La Serbia riceve un terzo dell'elettricità totale dalle sue centrali idroelettriche. Tuttavia, quando i serbatoi sono vuoti, la centrale idroelettrica non può lavorare a pieno regime.

Questo è esattamente quello che è successo in Albania, che produce tutta la sua elettricità in due sole centrali idroelettriche.

Su un totale di 12 turbine, solo due sono attualmente in funzione: così il governo albanese ha deciso di ridurre notevolmente l'illuminazione pubblica, un modo "green" (ma forse non sufficiente) per risparmiare.

➡️ Buone letture, per saperne di più: Crisi energetica e sviluppo rinnovabile in Serbia