La città di Odessa non è famosa solo perché nell'Ottocento il pastificio italiano Agnesi da Oneglia (Liguria) mandava i suoi velieri a caricare il grano ucraino Tanganrog, il più ricco di proteine che la storia ricordi ( purtroppo scomparso dopo la rivoluzione d'ottobre perché le sue sementi furono completamente consumate per alimentare il popolo in rivolta e i soldati).

La storia italiana di Odessa

Posta sui confini dell'odierna Ucraina ebbe come nick name quello della "piccola Napoli" visto che il nobile napoletano José de Ribas (nato e cresciuto a Napoli, figlio di un nobile spagnolo e di donna irlandese) al servizio del principe russo Grigorij Aleksandrovič Potëmkin, con le sue truppe conquistò il villaggio di Khadjibey (cioè la fortezza esistente sul Golfo di Odessa), primo nucleo della città. La zarina Caterina II di tutte le russie (1729-1796) assecondò l'idea di de Ribas per la costruzione di un porto.

L'impronta italiana in città

La florida comunità italiana di Odessa ne influenzò profondamente non solo l’economia e la gastronomia ma anche l'architettura e la cultura fino al punto che alla fine del XIX secolo la città adottò l’italiano come seconda lingua ufficiale. Non a caso la più famosa canzone napoletana di tutti i tempi, “O’ sole mio”, venne scritta a Odessa nel 1898 da Eduardo di Capua e rappresenta un legame profondo fra la capitale partenopea e la perla del Mar Nero.

L'evoluzione della città ottocentesca

Alla morte di de Ribas, Armand Emmanuel Sophie Septimanie Vignerot du Plessis (1766-1822), Duca di Richelieu (al quale è dedicata una statua in bronzo nella città) proseguì l’opera del suo predecessore, ampliando l’importanza della città sotto ogni punto di vista e si rivolse ancora ad architetti italiani del calibro di Boffo, Torricelli e Scuderi.

La scalinata Pot’omkin

Fra le loro opere che abbellirono Odessa tanto da diventare iconiche, si ricorda la celebre Scalinata Pot’omkin progettata, in particolare da Francesco Boffo e dall’architetto russo Avraam Mel’nikov. Grazie alle abili tecniche di prospettiva, la Scalinata presenta delle peculiarità interessanti e apprezzate da tutti i visitatori del mondo. Vista dal basso, infatti, l’occhio del turista distingue chiaramente tutti i gradini; al contrario, vista dall’alto è visibile solo la parte piana.La scalinata divenne famosa nel mondo perché fu lo scenario della strage compiuta dall'esercito zarista come rappresentato nello storico film “La Corazzata Potëmkin”, di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.

Odessa è un luogo ricco di storia e di meraviglie ma tutto il mondo resta col fiato sospeso per la distruzione e la morte che incombono sulla città.