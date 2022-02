Roberta Metsola, la nuova presidente del Parlamento europeo esprime grande soddisfazione, in questa intervista a Euronews, per l'approvazione da parte della Corte di giustizia europea del cosiddetto meccanismo dello stato di diritto. Uno strumento che consente all'UE di sospendere i finanziamenti se ravvisa delle irregolarità da parte di uno stato membro.

È una vera pietra miliare nella lotta contro la corruzione?

"Assolutamente. La decisione di oggi era molto attesa. Abbiamo passato mesi a chiedere una spiegazione chiara e l'archiviazione di una causa intentata da due governi degli Stati membri contro un principio fondamentale che il Parlamento europeo era molto desideroso di affrontare durante il dibattito sul quadro finanziario pluriennale.

L'Ungheria e la Polonia dicono che questo è uno strumento politico contro di loro a causa delle loro opinioni conservatrici e non liberali. E' così?

"Io sono un avvocato e ho sempre visto l'istituzione giudiziaria come un'istituzione che dovrebbe essere rispettata, sia da un'idea di indipendenza che da un'interpretazione del diritto comunitario. Quello che abbiamo oggi è l'interpretazione di una decisione presa dalle istituzioni: il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea su una proposta della Commissione europea. Per me questo è abbastanza e penso che tutti gli stati membri dovrebbero rispettarlo.

Il Parlamento europeo ha criticato pesantemente l'Ungheria per il regresso democratico. Come vede la situazione ora, a poche settimane dalle elezioni? Pensa che le elezioni ungheresi possano essere libere ed eque in questa situazione?

"Non mi permetto di prevedere l'esito delle elezioni. Tuttavia, quello che vorrei dire è che il Parlamento europeo vigila molto da vicino e si assicura che la democrazia sia preservata, che le istituzioni possano fare il loro lavoro e che non ci siano interferenze politiche.

E naturalmente, il dibattito sullo stato di diritto non riguarda solo l'Ungheria e la Polonia, per esempio, nel suo paese, Malta, è stata uccisa una giornalista investigativa. Come giudica l'indagine delle autorità locali e quale ritiene sia il ruolo stato?

"Il giorno in cui Daphne Caruana Galizia è stata assassinata è stato il giorno in cui questo Parlamento ha capito che doveva fare qualcosa sullo stato di diritto, sulla protezione dei giornalisti, sulla libertà dei media. Quattro anni fa, Ján Kuciak e la sua fidanzata Martina Kušnírová, sono stati assassinati in Slovacchia. Ciò ha innescato un lungo processo di risoluzioni, visite nel paese, pressioni sulla Commissione europea, un rapporto oggettivo sullo stato di diritto che individua lacune che potrebbero essere colmate, ma anche un intenso lavoro su un rapporto per il quale ho lavorato nella commissione per le libertà civili , sulla causa strategica contro la partecipazione pubblica e ci aspettiamo che la Commissione presenti una proposta. È abbastanza? No, non è mai abbastanza. Potremo mai riportare indietro Daphne e Ján? Certamente no, ma il minimo che possiamo fare è assicurarci che questo Parlamento difenda sempre la libertà dei media. Questo Parlamento si batterà sempre per la protezione dei giornalisti e farà tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che giustizia sia fatta e che la verità che Daphne e Ján nelle loro indagini stavano cercando, venga finalmente a galla. "

C'è un'altra crisi nelle vicinanze dell'Europa. Le truppe russe sono ancora schierate al confine ucraino. Qual è il suo messaggio a Vladimir Putin?

"Il nostro messaggio è stato molto chiaro. Prima di tutto, i dittatori non ci divideranno. Chiunque cerchi di destabilizzare l'Unione europea lo fa solo per non farci essere uniti. Il messaggio di questo parlamento, ma anche del dibattito di questa mattina con il presidente del Consiglio europeo, la Commissione e l'Alto rappresentante, è che saremo uniti. Spingeremo sempre per la de-escalation. Esprimiamo la nostra solidarietà all' Ucraina e chiariamo che in caso di escalation, il Parlamento, in linea con le altre istituzioni, spingerà per un'azione immediata, rapida, solida e veloce. Oggi abbiamo anche votato un'assistenza macrofinanziaria di 1,2 miliardi di euro in favore dell'Ucraina . Il Parlamento è stato molto rapido nel farlo e per noi è stato importante inviare quel messaggio di solidarietà concreta e rapida al popolo ucraino."

Osservando i diversi interessi degli stati membri e i diversi interessi dei singoli membri di questo Parlamento, pensa che questa unità europea sulla politica estera durerà?

"Sono convinta che con la giusta leadership, con il linguaggio ma anche con i negoziati, possiamo davvero trovare ampie intese. Naturalmente, quest'Aula riunisce persone di diversa estrazione politica, diversi gruppi politici. Ma quello che abbiamo visto negli ultimi giorni e settimane è la capacità di andare avanti compatti, in modo simile a quello che abbiamo visto, per esempio, nel contesto della Bielorussia, nell'inviare messaggi molto forti a sostegno dell'opposizione bielorussa e al regime illegittimo in Bielorussia. In questo parlamento c'è molto dialogo e intendo continuare così prossimi due anni e mezzo.

Come presidente come vede il futuro del Parlamento europeo ? Come vede il suo ruolo nella struttura dell'Unione europea?

"Beh, prima di tutto, gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi per il Parlamento europeo dal punto di vista della visibilità. Più della metà dei nostri membri sono nuovi e si può quasi dire che non hanno mai visto un Parlamento che funziona come me lo ricordo io, quando sono arrivata nove anni fa, con corridoi pieni di gente, una plenaria molto attiva, discussioni molto accese, risultati legislativi e anche dichiarazioni politiche molto forti. In questo momento, stiamo osservando la lenta fine di queste misure straordinarie . Allo stesso tempo, ci preoccupiamo di poter sfruttare i progressi tecnologici che abbiamo fatto durante la pandemia. Il Parlamento europeo è stato molto veloce, per esempio, a passare a una modalità ibrida e online. Come possiamo continuare a permettere questa flessibilità preservando anche la solennità del Parlamento, la sua plenaria e il suo processo decisionale? sarà importante anche nell'infrastruttura interistituzionale. Ma come potete vedere, siamo molto presenti, siamo molto visibili, ci facciamo sentire e non ho dubbi che sarà ancora meglio man mano che ci avviciniamo alle elezioni del 2024.