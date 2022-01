Resistenza agli antibiotici, The Lancet lancia l'allarme

La resistenza agli antibiotici rappresenta una seria minaccia per la salute della popolazione mondiale. È l'ultima rivelazione della rivista scientifica "The Lancet", che attraverso il rapporto Global Research on Antimicrobial Resistance allerta la comunità scientifica di numeri inediti riguardo ai decessi causati dall'antibiotico-resistenza.

Secondo il rapporto, circa 1,27 milioni di persone sono morte nel 2019 per infezioni batteriche comuni che sono diventate antibiotico-resistenti. A questa cifra si aggiungono altri 4,95 milioni di decessi riconducibili a questo tipo di infezioni, pur non essendone una conseguenza diretta. Si tratta per esempio di infezioni delle vie respiratorie, come la polmonia, o di infezioni sanguigne o intra-addominali, che avrebbero potuto essere curate in assenza di resistenza agli antibiotici.

L'antibiotico-resistenza non è una minaccia astratta alla nostra salute. I suoi effetti sono già ben presenti e non possono essere ignorati. (...)

È stata troppo spesso vista come una potenziale causa di malattia e di morte in futuro. Ma questo nuovo studio dimostra che la resistenza agli antibiotici è già letale per un gran numero di persone. The Lancet

Un bilancio preoccupante, causato anche da un approccio sbagliato a questi medicinali. "Prima di tutto dobbiamo cercare di evitare le infezioni, vaccinandoci e sanificando l'acqua", afferma a Euronews Ramanan Laxminarayan, fondatore e direttore del Center for Disease Dynamics, Economics & Policy a Washington. "Dobbiamo inoltre somministrare gli antibiotici con giudizio", prosegue l'esperto di antibiotico-resistenza. "Ne usiamo molti per l'allevamento, circa il 70% del totale è destinato al nutrimento degli animali".

Un altro problema importante è la difficoltà di sviluppare nuovi antibiotici, un procedimento costoso e non sempre redditizio per le case farmaceutiche. "Abbiamo davvero bisogno di sviluppare altri antibiotici", prosegue l'esperto. "Ci sono poche possibilità di trovare nuove formule e dobbiamo tenere a mente che se usiamo gli antibiotici in maniera inappropriata i batteri riusciranno a modificarsi e a rendersi resistenti". Per il momento, nessuno dei 43 antibiotici in fase di sviluppo o recentemente approvati si è dimostrato efficace contro l'antibiotico-resistenza.

Secondo le stime di The Lancet, la resistenza agli antibiotici sarebbe più letale dell'Aids e della malaria, responsabili rispettivamente di 860.000 e 640.000 decessi per l'anno 2019. Le stime precedenti avevano predetto che si sarebbero raggiunti i 10 milioni di morti annuali causati dall'antibiotico-resistenza nel 2050, ma le cifre pubblicate da The Lancet sembrano indicare che questa soglia simbolica potrebbe essere raggiunta prima del previsto.

I più esposti al rischio sono i bambini. Una morte su cinque legata all'antibiotico-resistenza riguarda un bimbo di meno di 5 anni.