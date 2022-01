Djokovic, l'attesa infinita

Lunedi iniziano gli Australian Open di tennis a Melbourne e Novak Djokovic - il campione in carica del torneo - non sa ancora se potrà parteciparvi o meno.

L'attesa per la decisione delle autorità australiane sulla presenza del 34enne tennista serbo in Australia sembra infinita.

Dopo l'ammissione di un errore nella compilazione del visto e dell'intervista concessa a L'Equipe - oltre ad uscite pubbliche in Serbia - quando già sapeva di essere positivo (data della positivà non certa: 16 o 17 dicembre), la situazione legale di Djokovic sembrava compromessa, ma a quanto pare non definitivamente.

Lo stesso premier australiano Scott Morrison non sa più che pesci pigliare.

"Mi riferisco alla dichiarazione più recente del ministro dell'immigrazione Alex Hawke e quella posizione non è cambiata. Il ministro sta facendo ogni valutazione, ci vuole tempo, e non voglio fare ulteriori commenti in questo momento".

Scott Morrison durante la dichiarazione. Screengrab

Insieme al suo allenatore, l'ex tennista Goran Ivanisevic, e al preparatore atletico italiano Marco Panichi, Djokovic continua ad allenarsi alla Road Laver Arena di Melbourne, quasi come se niente fosse.

Nel primo turno di lunedi è stato sorteggiato contro il connazionale Kecmanovic e andando avanti, nel terzo turno, potrebbe trovare Lorenzo Sonego e nei quarti potrebbe incontrare Matteo Berrettini.

Eppure secondo la severa legislazione australiana sull'immigrazione clandestina rischierebbe non solo l'espulsione, ma addirittura la condanna a cinque anni di carcere.

Oltre ad una squalifica di tre anni dal mondo del tennis.

Guai per Djokovic in arrivo anche dalla Spagna: si indaga sulla sua presenza a Marbella in un un periodo in cui è vietato l'ingresso ai turisti stranieri non vaccinati.