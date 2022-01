Le cose di complicano.

Novak Djokovic si allena sul campo di Melbourne Park, ma con la testa difficilmente sgombra da pensieri.

Primo errore: l'intervista

In attesa dell'inizio degli Australian Open (17 gennaio) e dell'autorizzazione a restare in Australia, il 34enne tennista serbo, sul suo profilo Instagram, ha scritto un lungo post dove denuncia la "disinformazione" attorno al suo caso e, in particolare, sulla presunta violazione delle regole di isolamento, dopo essere risultato positivo il 16 o 17 dicembre (la data - misteriosamente - non è certa).

Djokovic ha, peraltro, confermato di aver concesso, il 18 dicembre, un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, alla presenza di un cronista e di un fotografo, sapendo di essere positivo e, quindi, avrebbe dovuto essere in quarantena.

"Concedere l'intervista a L'Equipe è stato un errore". Novak Djokovic

Secondo errore: documento sbagliato

Lo stesso Djokovic ha ammesso che nella compilazione del suo documento di ingresso in Australia è stato commesso un errore, da parte del suo agente.

Sul modulo è stato dichiarato che Djokovic non aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo arrivo in Australia, quando in realtà - da Montecarlo, dove vive - era stato in Spagna e in Serbia.

L'agente di Djokovic avrebbe sbarrato la casella sbagliata...

Tutto questo dopo che la Border Force australiana - l'autorità locale per l'immigrazione - ha annunciato che sta indagando su una possibile "falsa dichiarazione" di Djokovic, che sarebbe un utile pretesto per la cancellazione del visto.

"Abbiamo fornito informazioni aggiuntive al governo australiano per chiarire la questione". Novak Djokovic

Sul famoso e ormai famigerato test, il quotidiano tedesco "Der Spiegel" ha raccontato di presunte anomalie tra la versione cartacea del risultato (positivo) del test molecolare e la versione digitale (dove, invece, è negativo) dello stesso test, presentata dagli avvocati di Djokovic.