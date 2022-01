Caso Epstein, processo bis per Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata di Jeffrey Epstein,potrebbe avere un nuovo processo. Almeno questo chiedono gli avvocati della donna, che è stata condannata per traffico sessuale di minorenni.

Jeffrey Epstein AP/New York State Sex Offender Registry

Secondo quanto riportato da alcuni media, la giuria sarebbe stata influenzata dalla presenza di due giurati vittime di abusi, che avrebbero convinto gli altri in camera di consiglio. Maxwell era la compagna storica del finanziere, morto suicida nel 2019, accusato da decine di ragazze di abusi sessuali.

Le tappe del caso

La prima denuncia risale al 2005, quando i genitori di una ragazza di 14 anni si sono rivolti alla polizia della Florida accusando Epstein di aver molestato la loro figlia nella sua casa di Palm Beach. Una perquisizione della polizia nella proprietà ha trovato foto di ragazze in tutta la casa. Per quel reato il finanziere miliardario ha patteggiato 18 mesi di reclusione, in cui era comunque libero di andare a lavorare per 12 ore al giorno. È stato rilasciato in libertà vigilata dopo 13 mesi.

Per il Miami Herald, il procuratore federale Alexander Acosta - che poi diventerà Segretario del Lavoro nell'amministrazione Trump - gli ha consentito di patteggiare nascondendo l'entità dei suoi crimini e ponendo fine a un'indagine dell'FBI, che voleva indagare a fondo per scoprire se ci fossero più vittime o altre persone potenti coinvolte. Quando scoppierà lo scandalo nel 2019, Acosta si dimetterà dall'amministrazione Trump.

Il 6 luglio 2019 Epstein viene nuovamente arrestato con l'accusa federale per traffico sessuale di minori in Florida e New York. Le ragazze che denunciano aumentano e lo scandalo di allarga fino a coinvolgere il principe Andrea, il terzo figlio della regina Elisabetta.

Un'accusatrice di Epstein, Virginia Roberts - ora Virginia Giuffre - afferma di essere stata costretta a fare sesso con il principe Andrea nei primi anni 2000 quando aveva 17 anni, coinvolgendo quindi nello scandalo anche la casa reale. Il principe Andrea si è sempre dichiarato innocente.

Epstein non ha mai affrontato il processo per le nuove accuse perché è stato trovato mortonella sua cella il 10 agosto 2019. Il medico legale ha stabilito che si è trattato di un suicidio.

Una delle pm che accusa Maxwell durante una conferenza stampa John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Dopo la sua morte, la sua ex fidanzata, Ghislaine Maxwell, è finita sotto i riflettori. È stata arrestata nel luglio 2020 con l'accusa di aver procurato ad Epstein ragazze minorenni.

Nel dicembre 2021, una giuria di New York City l'ha dichiarata colpevole di cinque capi di imputazione su sei, inclusa l'accusa più grave, quella di traffico sessuale di minori. Ciò comporta una possibile condanna a 40 anni, il che significa che la sessantenne potrebbe trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre.