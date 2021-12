Trecento miliardi di euro è l'importo stanziato da Bruxelles mercoledì per rafforzare i legami con i paesi in via di sviluppo, in risposta alla crescente influenza della Cina.

A prima vista, il cosiddetto "Global Gateway" della Commissione europea mira a investire miliardi nei paesi più poveri entro il 2027 per aiutarli con progetti infrastrutturali che non possono permettersi da soli, ma al centro c'è una strategia progettata per rivaleggiare con la Belt and Road Initiative di Pechino, e per offrire un'alternativa.

Dice Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Sanno che siamo trasparenti. Sanno che questi progetti sono accompagnati da una buona governance. Sanno che non rimarranno debiti insostenibili. Inoltre, le comunità locali beneficiano davvero del valore aggiunto dell'investimento infrastrutturale e noi portiamo avanti il settore privato - un settore privato che in questo modo non esiste in Cina. Quindi, è una vera alternativa".

Bruxelles vuole che le principali aree di investimento siano: -

- progetti digitali

- trasporto,

- Salute

- clima ed energia

- istruzione

L'iniziativa cinese Belt and Road è una vasta collezione di progetti infrastrutturali globali. Essa è attiva e funzionante dal 2013. Nonostante il tardivo ingresso in partita di Bruxelles, uno dei principali legislatori dell'UE sugli affari cinesi afferma che questa mossa ha già un impatto su Pechino.

Reinhard Bütikofer, eurodeputato tedesco, gruppo Verdi/Alleanza libera europea: "Direi che anche la discussione intorno al Global Gateway ha già avuto un effetto sulla Cina. Se le persone ascoltano attentamente ciò che viene detto da Pechino, all'improvviso Xi Jinping parla di progetti di qualità: è una novità. All'improvviso lui parla di sostenibilità, questa è una novità. Il fatto che la Cina ora si attenga a questi criteri è già un effetto positivo che stiamo avendo e al riguardo accolgo con favore qualsiasi concorrenza".

La Commissione non ha fornito esempi specifici di quali progetti saranno investiti, ma ha affermato che potrebbero essere possibili cavi dati sottomarini che collegano continenti e collegamenti di trasporto.