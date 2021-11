Dopo il caotico ritiro delle truppe occidentali dall'Afghanistan, tutto questo ha mostrato quanto l'Europa dipendesse dalla potenza di fuoco degli Stati Uniti. I piani per un esercito dell'UE sono tornati dunque sul tavolo. A Bruxelles tutto questo si chiama bussola strategica. Come mai? Perché punta in quattro direzioni diverse: Gestione delle crisi, capacità di difesa, resilienza e partnership con gli alleati.

Grafico Euronews

La più controversa è stata la creazione di una forza di reazione rapida di 5.000 uomini.

Cosi', Josep Borrell, capo della politica estera dell'UE: "Non mi interessa se la cosa è controversa, l'indifferenza è peggio".

Gli sforzi per creare truppe dell'UE sono stati bloccati per oltre un decennio, con litigi sul finanziamento e quanto distribuire, ma i ministri degli esteri e della difesa dell'UE, sperano di ottenere il via libera per entro il mese di marzo 2022.