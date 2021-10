Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) dà vita a un dinosauro in un cortometraggio, per sollecitare una maggiore azione per il clima da parte dei leader globali, come fulcro della nuova campagna "Non scegliere l'estinzione".

La mini pellicola, realizzata all'interno dell'Assemblea generale dell'ONU utilizzando immagini generate al computer, annovera celebrità che danno voce in numerose lingue al dinosauro, denominato Frankie.

La campagna mira a mettere in luce il problema dei combustibili fossili ed il modo in cui stanno annullando i progressi antipodici al cambiamento climatico.

Screengrab from AFP video

"Lasciami essere reale per un secondo, hai un'enorme opportunità in questo momento: mentre ricostruisci le tue economie e ti riprendi da questa pandemia, questa è una grande occasione per l'umanità.

Ecco la mia idea: non scegliere l'estinzione, salva la tua specie prima che sia troppo tardi. è tempo per voi umani di smettere di inventare scuse e iniziare a fare cambiamenti".

La campagna ed il film sperano di rendere più accessibili le complesse questioni tecniche relative ai combustibili fossili e all'emergenza climatica.