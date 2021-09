Il Paseo della Concha, la passeggiata più glamour delle spiagge basche, si prepara all'evento che porta a San Sebastián stelle del cinema, cinefili e turisti: l'edizione 2021 del Festival Internazionale del Cinema è pronta a srotolare il suo tappeto rosso, dopo Cannes, Venezia e Berlino.

Ogni anno le star si riversano sulla costa atlantica: l'anno scorso Viggo Mortensen e Matt Dillon sono stati tra i molti che hanno accolto l'invito degli organizzatori.

Quest'anno, uno dei piu attesi è Johnny Depp che riceverà un premio speciale.

Anche Marion Cotillard, presente alla cerimonia d'apertura, sarà premiata.

Il suo ultimo film "Annette" ha aperto a luglio il festival di Cannes.

Non mancheranno Antonio Banderas e Penelope Cruz, insieme a San Sebastián per la prima spagnola di ''Competencia oficial'', che era in concorso a Venezia.

La trama racconta la storia di un miliardario che decide di finanziare un film che lasci il segno.

Attrice testimonial del festival è quest'anno Sigourney Weaver, che presta il volto alla 69esima edizione.

Sono 16 i film sono in corsa per ''la concha de oro", il riconoscimento più alto. Due terzi dei titoli in concorso provengono dall'Europa.

Tra le pellicole più quotate figura ''The Good Boss'', commedia con Javier Bardem nei panni del titolare di un'impresa di famiglia pronto a tutto per vincere un premio produttività...

Ma il Festival si apre anche a nuove forme cinematografiche, come le serie: a San Sebastián sarà proiettata la prima della miniserie ''La Fortuna'' di Alejandro Amenábar, uno dei giovani talenti del cinema spagnolo: la storia di un tesoro che riemerge dal passato e dal fondo del mare.

Il Festival di San Sebastian chiude il 25 settembre.