Comincerà da una delle località più emarginate d'Europa, il viaggio in Slovacchia di papa Francesco. Nel quartiere Lunik IX di Kosice, abitato quasi totalmente da persone di etnia rom l'attesa per l'arrivo del pontefice cresce di ora in ora.

Il sindaco, Marcel Sana, afferma che è un onore per lui e la sua cittâ dare il benvenuto a Mario Bergoglio. "Papa Francesco viene in questa comunità per salutare i rom. È nel suo modo di agire visitare le comunità vulnerabili e questa è una ragione in più per per tributargli rispetto".

Lunik IX è un quartiere in cui prevalgono povertà e illegalità, e i suoi residenti subiscono un forte stigma sociale, aggravato dalla mancanza di programmi di recupero delle amministrazioni pubbliche. Per molti slovacchi il quartiere è uno spazio in cui è meglio non mettere piede. Un atteggiamento che non sfugge agli abitanti, ai quali non resta altro che affermare l'ovvio: "Qui non vivono lupi, ci sono solo persone".

Francesco sarà Slovacchia domenica dopo una breve sosta in Ungheria. Dopo visite e incontri a Bratislava e Presov, il papa chiuderà il viaggio celebrando una messa mercoledi a Sastin, dove si venera la Vergine patrona della Slovacchia.