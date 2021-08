Covid-19 e vaccini: la situazione in breve in Europa

Mentre nel mondo, da Sydney passando per Israele fino a Londra, si assiste all'aumento dei casi covid e si parla di procedere con un terza dose di vaccino, a Parigi e in altre città della Francia, per il 6° sabato consecutivo si è scesi in piazza contro il Gree Pass esteso recentemente anche ai centri commerciali francesi.

La situazione è drammatica in Martinica, dipartimento francese d'Oltremare, come spiega il direttore della Asl regionale Jérôme Viguier:

"La situazione è estremamente tesa, si resiste al momento grazie ai rinforzi giunti per aiutare le equipe localie si cerca di allargare nel senso letterale delle parole, i muri degli ospedali così da poter ricevere più pazienti".

In Portogallo si entra in una nuova fase visto che il 70% della popolazione è vaccinato con la doppia dose, l'allentamento delle misure restrittive comincia il 23 agosto e per negozi, centri commerciali, ristoranti si torna un po' a com'era prima del covid rispettando comunque e sempre i gesti barriera e mantenendo qualche precauzione.

In Ungheria superata la soglia dei 5 milioni di vaccinati, soglia cui era legato l'allentamento delel misure restrittive come annunciato dal governo lo scorso 21 maggio.