PALLACANESTRO

Gli Stati Uniti della pallacanestro battono la Francia 87-82 e per la quarta volta vincono il titolo olimpico. Kevin Durant ha messo a segno 29 punti. Per la Francia questa battuta d'arresto è la terza in finale dopo quelle del 1948 a Londra e Sydney nel 2000, sempre contro gli Stati Uniti.

MARATONA FEMMINILE

La keniana Jepchirchir ha vinto sabato la maratona di Sapporo, mille chilometri a nord di Tokyo. Il Kenya ha ottenuto una doppia vittoria con Brigid Kosgei al secondo posto.

BEACH VOLLEY MASCHILE

Christian Sorum e Anders Mol hanno battuto la Russia nella finale per l'oro di beach volley maschile e portano per la prima volta la Norvegia sul podio più alto in questa disciplina.

GOLF FEMMINILE

L'americana Nelly Korda si aggiudica il titolo olimpico di golf a Tokyo sabato. Mone Inami del Giappone incassa invece la medaglia d'argento per la nazione ospitante dei giochi e molto amante del golf.

PUGILATO

La turca Busenaz Surmeneli batte la cinese Hong Gu (3-0) nella categoria dei pesi medi. Questa è la seconda medaglia d'oro per la Turchia in Giappone. Intanto Il brasiliano Hebert Sousa incassa l'oro nei pesi medi maschili alle Olimpiadi di Tokyo e lo fa in modo schiacciante nel corso dell' incontro con l'ucraino Oleksandr Khyzhniak che è stato messo a terra nel terzo round.