Il "Berlin Pride" è tornato.

17 mesi dopo lo scoppio della pandemia, e dopo la cancellazione del 2020, uno dei più tradizionali "Gay Pride" d'Europa è sceso di nuovo in strada.

Il "Christopher Street Day" (in Germania, per tutti, semplicemente CSD) di Berlino ha riunito circa 80.000 persone, molte più di quanto previsto dagli stessi organizzatori.

"Finalmente siamo tornati!"

Bernd è un attivista, tutti gli anni partecipa al Pride di Berlino.

"Dopo tutto questo tempo... Finalmente siamo tornati, mettendoci la faccia. E tutta questa gente che è venuta...è fantastica!"

"Finalmente siamo tornati!" AP Photo

Sostegno alla comunità ungherese

Gli attivisti LGBT di Berlino e di tutta la Germania sono consapevoli del peggioramento della situazione dei loro diritti in altri paesi, come l'Ungheria, dove il governo del primo ministro Viktor Orbán sta compiendo passi sempre più audaci contro la comunità gay, negandole i diritti fondamentali e la dignità.

Un selfie color arcobaleno. J'rg Carstensen/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"Quello che accade in Ungheria e in Polonia avrà un impatto anche qui"

Steven Green, attivista LGBT, spiega:

"Quello che succede in Ungheria, quello che succede in Polonia, quello che succede in Europa in generale ha un impatto anche sulla Germania, sulla Francia, su tutti gli altri paesi... Quello che è iniziato in Polonia, con zone a noi vietate, quello che sta succedendo ora in Ungheria...tutto questo rafforza l'odio verso di noi. Vedrete che avrà, purtroppo, un impatto anche in Francia, nel Regno Unito, in Spagna e negli altri paesi".

"Tutto quello che sta accadendo rafforza l'odio contro di noi". AP Photo

Per la Germania e per gli altri paesi

Osservando le regole di distanziamento sociale e con le mascherine color arcobaleno, gli attivisti LGTB tedeschi hanno sfilato a Berlino per difendere i loro diritti in Germania e...all'estero.