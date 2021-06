Vivere in un ecovillaggio in Serbia

Come la maggior parte dei paesi, la Serbia sta uscendo da un anno estremamente tumultuoso in cui il Covid, i cambiamenti climatici e un'economia in difficoltà hanno costretto le persone a rivalutare completamente i loro stili di vita.

Per molti, questo ha suscitato un forte desiderio di riconnettersi con la natura e il patrimonio rurale della Serbia. Dopo anni di spopolamento rurale la vita del villaggio come scelta sostenibile ed ecologica è diventata improvvisamente più attraente di quanto non lo sia stata per molto tempo.

Marija Babic afferma di voler vivere vicino alla natura da anni e, finalmente, con il suo compagno, i tre figli e il cane, che tutti insieme si fanno chiamare con il nome programmatico Walking By the Earth, sta per trasferirsi da Belgrado in una comunità alle pendici della Stara Planina.

Marija non ha dubbi su cosa significhi per lei uno stile di vita ecologico: "Siamo una famiglia a bassa produzione di rifiuti, compostiamo i rifiuti organici, coltiviamo quello che mangiamo e teniamo l'ambiente pulito. Siamo attivisti, siamo contrari al greenwashing, non compriamo vestiti nuovi (usiamo quelli di seconda mano o li riceviamo dalla nostra famiglia e dai nostri amici) ... e andiamo pazzi per la vita all'aperto! "

La famiglia Walking by the Earth Walking by the Earth

Sebbene lo stile di vita dell'ecovillaggio non sia ancora diffuso in Serbia, Marija spera che presto più gente seguirà il loro esempio: "Nei prossimi due o tre anni molta più gente avrà voglia di vivere nelle zone rurali e forse si uniranno alle comunità esistenti. C'è una rivoluzione ecologica in corso, la gente ha cominciato a svegliarsi, a essere consapevole e combattere per la propria salute e per ambiente. Al momento abbiamo il villaggio di Vrmdza, ad esempio, Fruška Gora è popolare e Stara Planina, e la Serbia orientale e occidentale sono in fase di risveglio".

La famiglia Walking by the Earth Walking by the Earth

Il villaggio di Vrmdza menzionato da Marija è spesso considerato un modello per lo sviluppo rurale. Dieci anni fa aveva una popolazione in calo ed era un tipico esempio di villaggio serbo in declino. Ma la sua sorte non era ancora segnata.

Dragana Tomic Pilipovic, una donna con un'impegnativa carriera aziendale alle spalle a Belgrado, si è trasferita lì, portando famiglia, amici e una visione per un nuovo approccio alla vita del villaggio.

La sua passione è "usare le competenze urbane per trovare una soluzione sostenibile per vivere nelle aree rurali ed essere più connessi con la natura sviluppando una buona economia, imprese socialmente consapevoli e comunità forti", afferma, aggiungendo: "Non è necessario essere tutti agricoltori!"

Ha fondato il Centro per l'imprenditoria socialmente responsabile e l'Hub rurale, uno spazio di co-working in cui gli abitanti del villaggio possono connettersi, far nascere nuove idee e sviluppare preziose capacità imprenditoriali.

Oggi la comunità è fiorente. Le proprietà del villaggio sono state acquistate e ristrutturate e c'è un flusso costante di fuggitivi dalla città attratti dalle spettacolari vie di arrampicata e dai sentieri per il trekking (il Monte Rtanj è vicino), cibo biologico fatto in casa, splendidi paesaggi e opportunità di lavoro a distanza.

Dragana attribuisce il successo di Vrmdza in parte allo scambio aperto di competenze e conoscenze tra i locali e i nuovi arrivati. Dipinge l'immagine di una comunità nel vero senso della parola, dove le capacità di ogni persona sono usate e rispettate. "A Vrmdza - spiega - se qualcuno vuole comprare fiori va da Miladinka, se qualcuno vuole comprare souvenir va da Saska, per il formaggio da Snezana. Ogni persona nel villaggio ha le sue competenze, capacità e risorse per offrire un servizio, e quando i visitatori vengono al villaggio, conoscono la storia di ogni persona e ogni centesimo speso andrà direttamente a sostenere quella famiglia".

"Quello che succede quando arrivi in un villaggio è che inizi a riconoscere quanto non ti stavi connettendo con la natura in una città. È doloroso." prosegue Dragana.

Ma ora, dice, è possibile avere il meglio delle due realtà: "Chiunque può confrontare i vantaggi del vivere in una città o in un villaggio e dire: 'Sceglierò un po' da questa vita e un po' da questa vita e farò da solo la miscela perfetta.'"

Il villaggio di Vrmdza DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Nevena Savić, dell'ong ambientalista Zeleno Doba, concorda sul fatto che c'è un cambiamento in atto in Serbia. "C'è sicuramente un aumento dei nuovi arrivati ​​nelle campagne e un maggiore interesse da parte di persone di tutte le età per la sostenibilità", dice. "Abbiamo notato un grande bisogno nelle persone di avere il loro pezzo di terra e di cielo durante il blocco".

L'organizzazione sostiene le persone che desiderano vivere in modo più sostenibile o che stanno per tornare in campagna.

Nevena spiega: "Solo una o due generazioni fa sapevamo riconoscere le piante, lavorare nell'orto e produrre cibo, c'è un grande bisogno di riapprendere vecchie abilità. Ci sono molte iniziative che promuovono lo smaltimento sostenibile dei rifiuti, il giardinaggio urbano e l'imprenditorialità in campagna. Tutti hanno storie e stili di vita diversi. È meraviglioso: tutti fanno del loro meglio per ottenere risultati sostenibili straordinari".

"Attraverso le nostre attività - conclude - speriamo di portare più consapevolezza sulla sostenibilità, più comprensione e compassione, atteggiamenti più positivi e risate, più salute, gioia e positività in questo mondo".