Nomadi digitali alla scoperta della Serbia

Amore, libertà, avventura, cultura... i nomadi digitali in Serbia hanno ciascuno le sue ragioni per scegliere questo paese dei Balcani come base per il lavoro a distanza, ma è facile capire come mai in tanti se ne innamorino.

Secondo un recente rapporto della Digital Serbia Initiative e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), tra le maggiori attrattive ci sono il basso costo della vita, la buona velocità di Internet, l'interessante mondo delle startup e i molti spazi di coworking. Aggiungete una fantastica vita notturna, il cibo e i molti bar e locali, e otterrete una destinazione di lavoro a distanza estremamente attraente, per soggiorni a lungo come a breve termine. Il fatto che la Serbia sia situata fuori della zona Schengen è un ulteriore vantaggio per i non europei sono soggetti all'obbligo del visto.

Abbiamo incontrato tre nomadi digitali che ci hanno raccontato cosa amano di più del lavoro e della vita in Serbia.

Dall'Austria: Johannes Hindler

L'austriaco Johannes è venuto in Serbia per amore Johannes Hindler

Per l'austriaco Johannes Hindler, è stata una storia d'amore inaspettata che l'ha portato a rivoluzionare la sua vita. "Ho incontrato Milica, una ragazza di Belgrado, durante un fine settimana qui, ci siamo innamorati, sono tornato e alla fine mi sono trasferito", racconta.

"Ho avviato un'agenzia digitale che lavora solo da remoto e i nostri clienti sono in Austria, Regno Unito e Irlanda. Lavorare dove e quando voglio è davvero fantastico. Ho scelto Belgrado per amore, ma è anche un'ottima posizione in quanto resta vicino all'Europa centrale, il costo della vita è molto basso rispetto a Vienna e le persone sono molto accoglienti e simpatiche. Consiglio vivamente di lavorare da Belgrado."

Dalla Germania: Aleksandar Zeba

Una delle attrattive di Belgrado per Aleksandar è l'equilibrio tra vita privata e lavoro Aleksandar Zeba

Anche Aleksandar Zeba è un grande fan del telelavoro da Belgrado, e per lui l'attrazione è stata conoscere la città stessa. Nomade digitale la cui base è la Germania, ha trascorso del tempo lavorando in tutti i Balcani, scrivendo blog e vendendo prodotti e libri attraverso piattaforme online.

"Volevo trascorrere un po' di tempo a Belgrado perché ha un fascino speciale e una storia particolare. Ci sono posti interessanti come il quartiere di Savamala e la cucina è un sogno per ogni buongustaio. Belgrado è ancora un po' una destinazione da esperti, non è troppo affollata di turisti. Mi piace il ritmo della città e lo stile di vita balcanico. Tutto è un po' più rilassato e non stressante come nell'Europa occidentale."

L'equilibrio tra lavoro e vita privata è molto importante per Aleksandar, che dice che i posti più belli di Belgrado lo hanno aiutato a trovarlo: "Se volete combinare il lavoro con il tempo libero amerete Belgrado. È così che mi sono sentito io. La città si trova alla confluenza dei fiumi Sava e Danubio e ha molti spazi verdi e parchi, come il Kalemegdan. Mi ha aiutato molto quando passavo troppe ore dietro il computer."

Aggiunge che Belgrado presenta un vantaggio rispetto ad altri popolari luoghi di lavoro a distanza: "Se siete stufi dei luoghi da nomadi sovraffollati come Bali o Bangkok, è qui che bisogna andare. È anche qualcosa un po' la capitale europea segreta delle feste! i prezzi sono molto più bassi rispetto a città come Roma, Parigi o Berlino, il che la rende accessibile anche ai nomadi digitali con mezzi limitati".

Se per la maggior parte dei nomadi digitali in Serbia a rendere Belgrado la scelta ovvia è proprio l'energia e al tempo stesso la comodità della grande città, per altri parte della bellezza del lavoro a distanza è la possibilità di lasciarsi alle spalle la vita urbana.

Dal Venezuela: Hecgli Alvarez

Per Hecgli l'aspetto più bello di vivere in Serbia è il contatto con la natura Hecgli Alvarez

Hecgli Alvarez viene da Caracas, in Venezuela, e vive in Serbia dal 2014. Voleva dare una svolta alla sua vita nella capitale e recentemente ha trovato quello che cercava a Vrmdza, un villaggio a poche ore di macchina a sud di Belgrado.

"Una storia d'amore con un serbo mi ha portata qui, poi il mio cuore è stato completamente rapito da questo bellissimo paese e dalla popolazione amichevoli", dice.

Nel descrivere il suo nuovo stile di vita rurale Hegcli appare assolutamente felice: "A Vrmdza non c'è routine quotidiana, a parte il mio sacro tè mattutino", dice.

Il resto della giornata consiste nel "fare un po' di respirazione, contemplazione e yoga, per poi mettermi al lavoro. Quello che preferisco sono le passeggiate serali".

Dice che il contatto con la natura è uno degli aspetti migliori del vivere a Vrmdza. "Mi sento più sana, ho acqua pulita, raccolgo prodotti biologici e mangio cibo serbo fatto a mano. I miei vicini sono fantastici e mi sento sempre al sicuro. Se state cercando la migliore via di fuga dalle città popolate, questa è una buona opzione per chiunque abbia uno spirito avventuroso."

Hecgli sostiene che essere un nomade digitale è tutta una questione di libertà: “Quando sei un nomade digitale segui il tuo ritmo. Prima ero una nottambula, poi sono cambiata e ora mi alzo presto per lavorare - alle 8 del mattino il mio tè e il mio laptop sono pronti, e lo sono anch'io. Se c'è una parola che mi definisce è libertà, e viaggiare ti permette di volare libero come un uccello, ovunque tu voglia andare".