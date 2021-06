Ha scatenato un forte contraccolpo - e non pochi problemi - l'approvazione della legge che in Danimarca c apre la strada al trattenimento dei richiedenti asilo in paesi al di fuori dell'Europa.

L'emendamento al testo danese sull'immigrazione è stato approvato giovedì scorso con 70 voti a favore e 20 contrari. Non ci sono stati astenuti, ma erano assenti 85 deputati.

Qual è il piano?

In breve, il governo danese è stato autorizzato a trasferire i richiedenti asilo in paesi terzi mentre la loro domanda è in fase di elaborazione.

Non si tratta comunque di qualcosa che accadrà immediatamente. La Danimarca dovrebbe raggiungere un accordo di collaborazione con uno o più Stati terzi.

In quali paesi possono essere inviati i richiedenti asilo?

Non possiamo ancora saperlo con certezza; tuttavia, è stato ipotizzato che i siti considerati siano al di fuori dell'Europa: in base a un recente memorandum di intesa sottoscritto ad aprile con il Ruanda, in molti hanno ipotizzato che l'esecutivo socialdemocratico danese intenda inviare i rifugiati in Africa. Sebbene non sia giuridicamente vincolante, il documento apre infatti la possibilità per questo tipo di cooperazione.

Sono in corso anche colloqui con Tunisia, Etiopia ed Egitto, secondo il quotidiano danese Jyllands-Posten.

Come funzionerebbe il piano?

Vale la pena ribadire che la Danimarca non ha ancora raggiunto un accordo per esternalizzare le sue richieste di asilo in un paese al di fuori dell'Europa: ma se lo facesse, come funzionerebbe di preciso questo nuovo meccanismo?

Se un immigrato trasferito dalla Danimarca fallisce nella sua domanda di asilo, gli verrà chiesto di lasciare il paese.

Ma se al migrante viene concesso l'asilo, non entrerà automaticamente in Danimarca, ha detto all'AFP Martin Lemberg-Pedersen, specialista in questioni migratorie presso l'Università di Copenaghen. Il migrante avrebbe semplicemente lo status di rifugiato nel paese ospitante.

Ciò ha sollevato preoccupazioni sui paesi con cui Copenaghen potrebbe decidere di raggiungere accordi, in particolare per quanto riguarda i loro diritti umani.

Charlotte Slente, segretario generale del Consiglio danese per i rifugiati, ha sottolineato che "l'idea di esternalizzare la responsabilità del trattamento delle domande di asilo dei richiedenti è irresponsabile e viene meno ai principi di solidarietà".

"Abbiamo più volte chiesto ai parlamentari danesi di respingere questo disegno di legge" spiega. "Modelli simili, come quello australiano o i cosiddetti hot spot sulle isole greche, hanno portato a gravi episodi di detenzione, aggressioni fisiche, lentezza delle procedure di asilo, mancanza di accesso all'assistenza sanitaria e legale", ha aggiunto.

Slente ha affermato nella dichiarazione che non è chiaro come potrebbe essere gestito un centro di accoglienza in un paese terzo, poiché la Danimarca ha una "responsabilità legale" di salvaguardare i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. "Questa - sottolinea - è una delle nostre principali preoccupazioni per quanto riguarda il disegno di legge, che ora purtroppo è stato approvato senza un'adeguata riflessione".

"Il fatto è che il parlamento ha votato un disegno di legge che apre la strada a un possibile modello di trattamento dell'asilo che ancora non esiste e quindi non sanno cosa realmente comporti. Questo significa che il parlamento ha votato, di fatto, alla cieca".

Qual è stata la reazione internazionale?

La reazione della comunità internazionale è stata forte, prevalentemente negativa e preoccupante.

"L'UNHCR è molto deluso dal fatto che la Danimarca stia perseguendo questa visione", ha affermato Shabia Mantoo, portavoce globale dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Ha aggiunto che l'agenzia continua a "opporsi fermamente" ai piani che "trasferiscono forzatamente i richiedenti asilo in altri paesi e minano i principi della protezione internazionale dei rifugiati".

Rispondendo con un sentimento simile, Bill Frelick, direttore della Divisione per i diritti dei rifugiati e dei migranti di Human Rights Watch, ha sottolineato che la legislazione è stata uno "schiaffo in faccia" ai governi che hanno accettato una "maggiore condivisione delle responsabilità" all'interno del quadro dell'UNHCR Global Compact on Refugees. "Inviando persone in un paese terzo - ha detto Frelick - ciò che si fa essenzialmente è privarle di quello che è un diritto legale, rendendolo un'opzione politica discrezionale".

Qual è la ragione di questa iniziativa?

Secondo i socialdemocratici - partito alla guida dell'esecutivo danese - un centro di elaborazione all'estero potrebbe essere una risposta alla crisi migratoria del continente.

Più di 20.000 persone sono morte dal 2014 durante il pericoloso viaggio attraverso il Mar Mediterraneo alla ricerca di una nuova vita in Europa.

Quando migranti e rifugiati si renderanno conto che verranno trasferiti fuori dall'Europa, "smetteranno di venire in Danimarca - ha detto il deputato socialdemocratico Rasmus Stoklund - e ciò significherà che smetteranno di rischiare la vita nel Mar Mediterraneo e di spendere grandi somme di denaro pagando per pagare i trafficanti".

Stoklund, che è membro della Commissione Immigrazione e Integrazione del Parlamento danese ha inoltre evidenziato come "la struttura degli incentivi cambierà se riusciremo a istituire un tale centro di accoglienza, perché gli immigrati provenienti da diverse parti dell'Africa e da paesi del Medio Oriente probabilmente smetteranno di cercare o richiedere asilo in Danimarca se sanno che verranno nuovamente inviati all'estero".

"La maggior parte dei richiedenti asilo, poco più del 50% che è venuto in Danimarca l'anno scorso, non aveva bisogno di chiedere asilo. Erano migranti in cerca di una vita migliore. E lo capisco. E penso che abbia senso. Ma questo non è sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno per la Danimarca”.