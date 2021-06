Grecia, nuovo centro culturale ad Atene

Un'ex edificio manifatturiero di tabacco trasformato in una fabbrica d'arte: l'11 giugno apre per la prima volta le sue porte, introducendo ad Atene un nuovo centro culturale contemporaneo, aperto a tutti.

Questo progetto è il risultato di una collaborazione tra il Parlamento ellenico e NEON, organizzazione senza scopo di lucro.

Il nuovo spazio sarà inaugurato dalla mostra collettiva internazionale 'Portals'.

Screengrab from Euronews video

"La mostra riunisce 59 artisti provenienti da 27 Paesi diversi - afferma la curatrice, Elina Kountouri - mette sul tavolo le domande e i problemi che la pandemia ha posto a ciascuno di noi, alla nostra società.

Si riferisce al passaggio di ciò che davamo per scontato verso una nuova normalità: come si negozia con questo nuovo modo di vivere, attraverso quali valori? E quali sono i valori che dobbiamo rafforzare per andare verso una nuova società, più inclusiva?".

Il sito ristrutturato è lo spazio ideale per ospitare eventi culturali, in una zona non tra le più nobili di Atene.

La città acquisisce un nuovo punto di riferimento: l'ex fabbrica pubblica di tabacco si trasforma in centro culturale, uno spazio di aggregazione e scambio di idee: la sede ospiterà mostre, concerti e altri eventi.