Andrey Gugnin vince il primo premio di 150.000 € al concorso internazionale Classic Piano 2024

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Dopo un viaggio iniziato nel lontano 2022, la 3a edizione del concorso internazionale Classic Piano si è conclusa lunedì 26 febbraio, con la vittoria di Andrey Gugnin, il secondo premio di Kim Sunah e il terzo posto di Anastasiia Kliuchereva.

Lunedì 26 febbraio la sala del teatro Zabeel presso l'hotel Jumeirah Zabeel Saray di Dubai era densa di nervosa anticipazione, mentre tutti i nove finalisti del 3° concorso internazionale Classic Piano salivano sul palco, unendosi alla folla composta da membri della giuria e giornalisti internazionali già presenti sul posto.

PUBBLICITÀ

Pochi minuti dopo, uno di questi nove avrebbe portato a caso un premio del valore di 150.000 €, mentre gli altri otto si sarebbero spartiti ciò che resta dell’incredibile montepremidi 250.000 €. Tuttavia, la strada verso il palcoscenico non è stata facile per i pianisti, che hanno dovuto passare per l'esclusivo processo di preselezione del Classic Piano, nonché per le quattro impegnative fasi del concorso stesso.

A differenza della maggior parte degli altri concorsi, il Classic Piano ha selezionato i suoi partecipanti attraverso l'iniziativa biennale 14 Ways to Dubai, costituita da 14 concorsi veri e propri tenuti in tutto il mondo. Solamente i migliori cinque di ogni evento sono stati invitati a partecipare al Classic Piano.

Una volta a Dubai, ai partecipanti è stato chiesto di presentare due esibizioni soliste, prima di unirsi all'Armenian State Symphony Orchestra, guidata dal direttore Sergey Smbatyan, per le ultime due fasi, entrambe trasmesse in diretta su medici.tv. Il repertorio del concorso è stato pensato specificamente per testare tutte le sfaccettature delle abilità di ciascun concorrente e i pianisti hanno presentano opere provenienti dall'intero spettro della musica classica, tra cui brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiev, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff e del compositore in residenza Alexey Shor.

"Il repertorio di questo concorso è molto bello", ha osservato il membro della giuria Gisèle Ben-Dor. “Chiunque abbia messo insieme il repertorio ha fatto un ottimo lavoro. Le selezioni sono incredibili, c'è molta varietà e il pezzo contemporaneo che hanno scelto – l'opera di Alexey Shor – è molto interessante. Trovo che la sua musica sia radicata, direi, in qualcosa di familiare ma che faccia, allo stesso tempo, molte cose inaspettate che la rendono molto interessante. È un linguaggio tradizionale, mentre un pezzo contemporaneo lo si immagina dissonante o strano; questa non è musica che va ascoltata più volte per essere compresa. La musica di Shor è molto comunicativa, la capisci subito. E questo pezzo è semplicemente meraviglioso, ricco di eroi dei racconti per bambini. Forse è perché sono americano, ma ho trovato la parte di Tom Sawyer così divertente, puro divertimento! È una composizione che richiede grande abilità ed ero molto curiosa di sentire che cosa ne avrebbero fatto i concorrenti."

Oltre a Ben-Dor (USA/Israele), ognuna delle quattro fasi è stata supervisionata da una giuria acclamata, composta da Ashley Wass (Regno Unito), Zhe Tang (Cina), Hüseyin Sermet (Turchia), Marios Papadopoulos (Regno Unito), Giuliano Mazzoccante (Italia), Hae-Young Kim (Corea del Sud), Stanislav Ioudenitch (Stati Uniti), Eleanor Hope (Austria), François-Frédéric Guy (Francia), Pavel Gililov (Germania/Austria), Peter Donohoe (Regno Unito), Kirsten Dawes (Sud Africa/Germania), Epifanio Comis (Italia) e Massimiliano Caldi (Italia), tutti insieme al famoso direttore.

PUBBLICITÀ

"È un evento davvero unico", ha osservato Ashley Wass, "con tutte le sue competizioni satellite che ci portano qui a Dubai per le finali. Ovviamente, questo significa che lo standard era molto alto, tutti avevano già dimostrato di essere pianisti molto capaci, grandi musicisti. Personalmente, è stata una vera gioia poter ascoltare pianisti di così alto livello. È interessante anche il fatto che abbiamo scelto una giuria così ampia che penso abbia assicurato una vasta gamma di opinioni e anche l'equità.

© Classic Piano International Competition

Dopo aver ascoltato i finalisti per l'ultima volta tra il 24 e il 26 febbraio, i giudici hanno assegnato i loro ultimi punteggi decretando la classifica finale:

1° posto – Andrey Gugnin

2° posto – Kim Sunah

3° posto – Anastasiia Kliuchereva

4° posto – Arina Antonosyan

5° posto –.Zhiquan Wang

6° posto – Marek Kozák

7° posto – Yuanfan Yang

8° posto – Artem Kuznetsov

9° posto – Hyounglok Choi

Riguardo al processo decisionale per la classifica finale, François-Frédéric Guy ha osservato che: "Quindici persone hanno quindici opinioni diverse, ma stranamente, alla fine è più semplice di quanto si possa pensare. È molto difficile quando ci sono molte persone e poi i nove candidati... Sappiamo già che sono tutti molto bravi perché li abbiamo scelti, quindi dopo tutto, anche se si potrebbe pensare che un determinato candidato avrebbe potuto forse trovarsi in una posizione leggermente diversa, alla fine siamo tutti molto contenti dei risultati."

Come vincitore del primo premio, Andrey Gugnin si è portato a casa 100.000 € in contanti, oltre alla promessa di un tour di dieci tappe con un ulteriore onorario totale di 50.000 €.

"Non ho ancora realizzato cos’è successo, ma ovviamente ne sono davvero felice!", ha dichiarato Gugnin. "Si prova una sensazione di vuoto in un certo senso, perché la tensione è stata così forte per l'intera competizione che alla fine puoi semplicemente respirare e renderti conto che sei esausto, anche psicologicamente. È stato molto impegnativo, soprattutto perché gli intervalli tra le fasi erano lunghi. Quindi l'attesa è stata davvero difficile, perché la pressione si ripresenta sempre, quando pensi alla fase successiva, suoni gli stessi pezzi più e più volte... diventa dura!"

Intanto, Kim Sunah ha ricevuto un premio in denaro di 50.000 €, Anastasiia Kliuchereva di 25.000 € e gli altri sei finalisti si sono divisi ciò che resta del montepremi totale.

"Sono davvero molto, molto felice perché non me l'aspettavo", ha detto Kim Sunah. “È una competizione molto più lunga rispetto ad altre, quindi è stata difficile e sono un po’ stanca perché ci siamo dovuti preparare per quattro fasi. Ma è stata una grande esperienza, l'orchestra e il direttore sono stati molto gentili, e mi sono davvero divertita a suonare con loro. L'organizzazione è perfetta, le persone qui sono gentilissime e tutto è stato davvero fantastico!"

La competizione è giunta alla sua conclusione, tutti gli occhi si rivolgono a Gugnin, il campione del Classic Piano che ora è pronto a intraprendere la tournée del vincitore e che ha già un occhio alle opportunità future di mostrare il suo impressionante talento. "Non ho ancora deciso nulla sul futuro", ha osservato, "ma spero che oltre al grande premio in denaro ci saranno anche più concerti, perché alla fine ciò che ogni artista vuole è esibirsi. Sono fortunato ad avere dei concerti in programma, è la cosa che preferisco e spero di poter continuare a farlo."

I giurati, nel frattempo, hanno dato i loro consigli a Gugnin e Stanislav Ioudenitch ha dichiarato: "Sono molto contento del risultato perché ora abbiamo un grande vincitore che rappresenterà davvero questa competizione ai massimi livelli. Andrey, è già un artista maturo, ha già molta esperienza e un repertorio enorme, quindi quello che vorrei dirgli è ‘Non fermarti!’. Ha vinto ma ora deve assicurarsi di usare tutto il proprio talento e fare tutto il possibile per continuare a fare carriera, perché è davvero un pianista meraviglioso. Quindi esercitati, suona il più possibile e non fermarti!"

Peter Donohoe condivide il pensiero del collega, dichiarando: "Vista la lunga tournée e il grosso premio in denaro, spero siano pronti a ciò che li aspetta! Quando vinci una competizione, la tua vita cambia, specialmente con un concorso importante come questo. Ti senti un'altra persona perché gli altri ti trattano in modo diverso, ma devi rimanere con i piedi per terra ed essere pienamente consapevole della differenza tra la realtà e quello che ti raccontano gli altri. Perché quello che ti dicono si basa sul tuo successo e col tempo questo successo diventa un ricordo, e penso che quello sia il momento più pericoloso! Puoi cadere in tante insidie", ha avvertito, "ma possono accaderti anche tante cose bellissime, quindi ora sta a loro trovare la propria strada!"

PUBBLICITÀ

Per tutti gli ultimi aggiornamenti sul concorso internazionale Classic Piano e le notizie sui vincitori del premio, visita il sito ufficiale all'indirizzoclassicpiano.eu .