Keiko Fujimori è in testa nel ballottaggio presidenziale del Perù

In Perù come da pronostico il ballottaggio presidenziale più polarizzato della storia si è concretizzato in un testa a testa costante.

Alla fine i primi risultati ufficiali hanno visto la candidata conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente incarcerato, in vantaggio di appena lo 0,6% - al suo terzo tentativo assumere il ruolo che era stato del padre.

Leggermente staccato il candidato socialista Pedro Castillo, alla sua prima candidatura.

Entrambi hanno promesso una campagna vaccinale a tappeto per riprendere il controllo di un'epidemia che in Perù ha provocato almeno 180 mila vittime. Una crisi diventata sociale, con milioni di persone precipitate nella povertà.

Paese in emergenza

La pandemia non solo ha fatto crollare le infrastrutture mediche e cimiteriali del Perù, ma ha lasciato un'eredità di milioni di disoccupati e scavato un solco incolmabile fra le disuguaglianze del paese. In questo quadro, è andata alle urne una popolazione stanca e sfiduciata anche dagli ultimi scandali, che hanno visto le persone con i contatti giusti passare in prima fila per una dose di vaccino.

Il presidente Francisco Sagasti ha chiesto il pieno rispetto dei risultati elettorali e l'astensione da ogni iniziativa di protesta per la parte che andrà all’opposizione.