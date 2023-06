Ponte Inca: le incredibili immagini della ricostruzione

I peruviani della comunità di Huinchiri, nella regione di Cusco, stanno ricostruendo un ponte inca sospeso di 500 anni fa, realizzato con tecniche di tessitura tradizionali per collegare letteralmente una traversata al fiume Apurimac.

Il ponte Q'eswachaka è stato utilizzato per oltre 500 anni per collegare le comunità divise dal fiume. Ma durante la pandemia di Covid-19 è caduto in rovina ed è crollato a marzo.

Squadre di operai, partendo da entrambi i lati del burrone e stando in equilibrio su gigantesche funi principali tese sul fiume, hanno lavorato verso il centro.