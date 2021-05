La regione di Loreto, nel cuore dell'Amazzonia peruviana, è stata colpita duramente dalla pandemia. Le strutture sanitarie sono arrivate rapidamente al collasso e le autorità sono state costrette a chiudere le scuole, bloccando l'accesso all'istruzione a migliaia di bambini.

Punchana è uno dei quartieri più poveri di Iquitos, il capoluogo della regione. La grande speranza è la vaccinazione, ma in Amazzonia non sarà facile: molte comunità diffidano dei vaccini. Inoltre le difficoltà logistiche impediranno o complicheranno il loro arrivo nei luoghi più isolati.

La maggior parte delle persone non indossa la mascherina e i bambini giocano in acque fetide. Il governo ha creato un sistema di educazione a distanza attraverso radio, tv e internet, ma tante famiglie non hanno accesso a questi mezzi. Un bambino su cinque è escluso dalla didattica a distanza. L'abbandono scolastico è schizzato al 29%, in crescita di 11 punti. Clicca nel player in alto per vedere il reportage di Héctor Estepa per Euronews.