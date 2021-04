La missione in Libia del ministro Lamorgese

Dopo le due visite del ministro degli Esteri, Di Maio, e quella del premier, Mario Draghi, a Tripoli, continuano i contatti costanti tra Italia e Libia. Questa volta accolta nella capitale libica è stata il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per l'incontro sol suo omologo Khalid Mayzen. Sul tavolo principalmente la questione migranti e sicurezza, interessi prioritari per l'Italia, specie con l'arrivo della bella stagione e quindi di un conseguente aumento degli arrivi sulle coste siciliane. la partnership sulla quale si lavoro è funzionale a creare sistemi di controllo dei flussi direttamente sul suolo libico. Di importanza capitale per l'Italia anche la sicurezza interna alla Libia, condizione sine qua non per la costruzione della stabilità libica e nordafricana, e di conseguenza per il nostro Paese. Di importanza capitale per l'Italia anche la sicurezza interna alla Libia, condizione sine qua non per la costruzione della stabilità libica e nordafricana, e di conseguenza per il nostro Paese