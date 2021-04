Orologi eccezionalmente virtuali: è ora di Watches and Wonders

​

È tempo di passare online per Watches and Wonders Geneva, una delle maggiori fiere mondiali degli orologi di lusso. Ed è tutta un'altra sfida.

È ora di Watches and Wonders, l'evento di alta orologeria che si tiene ogni anno a Ginevra. Ma quest'anno si terrà online, come molti eventi costretti dalla pandemia a convertirsi al virtuale.

Una piattaforma costantemente aggiornata con live streaming e panel dove si incontrano 38 marchi, oltre a rivenditori, clienti finali e distributori. Non un'impresa facile, ammette Emmanuel Perrin, amministratore delegato di Fondation de la Haute Orlogerie, organizzatrice dell'evento: "La sfida è di integrare il doppio dei marchi in una piattaforma digitale. L'arte dell'alta orologeria meccanica è qualcosa che i nostri membri conoscono bene, mentre l'arte di mettere in piedi una piattaforma hi-tech digitale è qualcosa che stiamo ancora imparando".

Tra gli espositori, il francese Hermès presenterà la sua nuova collezione H08 con l'ausilio di una scenografia virtuale arricchita da video e sculture.

Il marchio, come altri del settore, dovrà continuare a reinventarsi in un mercato in evoluzione, sostiene il direttore generale, Guillaume de Seynes: "Se consideriamo la dimensione digitale, abbiamo riscontrato una crescita molto forte delle vendite, mentre prima non era una modalità di vendita privilegiata nell'orologeria. Abbiamo visto una vera crescita in questo campo. Un altro elemento, che è un acceleratore di una tendenza preesistente, e l'abbiamo visto sull'annata 2020, è l'importanza dei mercati asiatici, il dinamismo dei mercati asiatici, e questo è vero per l'orologeria come per tutti i prodotti Hermès".

L'edizione 2021 di Watches and Wonders Geneva, una delle maggiori fiere mondiali degli orologi di lusso, è online fino al 13 aprile.