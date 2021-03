"Ci sentivamo come se stessimo guardando un film. 'Qui le cose si fanno serie' pensammo".

Così il ristoratore rumeno Razvan Crisan ricorda il momento in ha saputo che la pandemia da coronavirus aveva raggiunto il suo paese e le ste attività avrebbero dovuto chiudere.

Quello della ristorazione è stato uno dei settori più scossi dalla crisi; e si tratta di uno scossone di enormi dimensioni.

Nella maggior parte dei paesi europei, i ristoranti sono interdetti ai commensali e nessuno è in grado di dire quando le loro porte portanno riaprire

In molti casi si tratta di esercizi di piccole o medie dimensioni, costrette - per via di conti sempre più in rosso - a fare affidamento sulle misure temporanee di sostegno che vengono fornite in tutto il continente.

L'economia dell'eurozona è entrata in una doppia contrazione nell'ultimo trimestre del 2020, il che ha portato l'economia europea a registrare nel 2020 la sua più grande flessione a partire dal dopoguerra.

Ma se l'area ha visto un crollo nella registrazione di nuove imprese e un parallelo aumento di quelle che hanno presentato domanda di insolvenza dopo le prime serrate nel secondo trimestre dell'anno, il trend per ora non sembra perdurare, e le dichiarazioni di fallimento sono scese nel terzo trimestre, secondo i dati sperimentali di Eurostat.

Proprio i sussidi, le sovvenzioni e prestiti versati da molti governi per salvare le rispettive economie si sono rivelati un fattore chiave per gli esercizi che sono riusciti a sopravvivere.

Ma in alcuni casi, i versamenti sono rimasti lettera morta.

Razvan Crisan, ad esempio, sottolinea come, nonostante da mesi il governo romeno abbia offerto un allettante pacchetto di aiuti - per un totale di 800 milioni di euro a tutte le aziende, comprese quelle del settore dell'ospitalità - "i soldi non sono mai arrivati".

Mentre i ristoratori europei sopportano la seconda e in alcuni casi la terza ondata di chiusure, in molti hanno dovuto attingere alle proprie riserve d'emergenza o ingegnarsi creativamente per mantenere a un livello accettabile i rispettivi fatturati, mentre altri esercenti sono riusciti a resistere e in alcuni casi sono soddisfatti del denaro che hanno ricevuto dallo stato.

Euronews ha parlato con tre ristoratori per sapere come stanno gestendo loro e i loro contemporanei dopo quasi un anno di misure legate a COVID.

Chi sta investendo di più nei ristoranti sulla carta?

Grafico sugli aiuti di stato concessi al settore dell'ospitalità nei paesi europei (al 17 febbraio 2021) realizzato grazie alla consulenza di Latham & Watkins in esclusiva per Euronews.

"Si cominciano a vedere ristoranti che chiudono" - Romania

"Siamo di gran lunga i peggiori in Europa per quanto riguarda il sostegno alle piccole imprese che chiudono", ha detto Crisan a proposito della Romania.

Co-fondatore del gruppo di ristoranti Kane a Bucarest e vice-presidente dell'associazione dei ristoranti rumeni (HORA), Crisan possiede tre locali, dei quali uno offre cucina rumena modernizzata (Kane), una pizzeria (Mamizza) e un giardino all'aperto. Il suo team doveva aprire altri due esercizi nel 2020, ma non è stato possibile.

Crisan ha detto che i primi pagamenti statali ai ristoranti, relativi al periodo marzo-maggio 2020, che secondo le sue stime sono stati pagati appena al 20% dei richiedenti, hanno cominciato ad arrivare soltanto in ottobre

Inizio a vedere colleghi costretti a chiudere Razvan Crisan Titolare di ristoranti a Bucarest e vice-presidente dell'associazione ristoratori rumeni

"A novembre - racconta - era ancora difficile capire se qualcuno stesse già chiudendo, perché la gente stava tenendo duro. Ora stano iniziando a farlo persone che conosco".

"Abbiamo sentito di tutto", ha aggiunto. "Hanno detto che pagare è difficile perché manca una buona infrastruttura. E siamo davvero stanchi di sentirci dire tutte queste cose".

Gli aiuti durante la pandemia in Romania sono iniziati in modo promettente, ha spiegato il ristoratore, con il pagamento dei sussidi che è arrivato prontamente per i dipendenti e un annuncio che le tasse potevano essere posticipate al 25 marzo 2021.

"L'hanno fatto funzionare abbastanza facilmente", ha detto, ma il sistema di rimandare il pagamento delle tasse si è rivelata la classica situazione in cui il governo "pulisce una stanza spazzando la polvere in un'altra".

"Tutti avranno un problema. Più grande sei, più grande sarà il mal di testa quando finalmente dovrai pagare le tasse", ha spiegato. "La data di scadenza si avvicina e stiamo parlando di somme enormi che dovranno essere pagate. Continuano a rimandare un problema che sta diventando sempre più grande".

Ma cosa riserva il futuro ai ristoranti di Bucarest?

"Se mi avessi fatto questa domanda a novembre, sarebbe stato difficile per me dire che qualche ristorante avrebbe chiuso, la gente teneva duro, aveva avuto un'estate abbastanza buona. Ora comincio a vedere persone che conosco che cominciano a chiudere. Si cominciano a vedere ristoranti indipendenti che chiudono".

Secondo Razvan Crisan, titolare di diversi ristoranti, l'aiuto del governo rumeno non è arrivato abbastanza in fretta Razvan Crisan

"Sono stato piacevolmente sorpreso" - Francia

Mentre molti ristoranti in Francia sono stati colpiti dalle restrizioni e dalle chiusure, l'attività di Hugo Richier non ha fatto nemmeno in tempo a tagliare i nastri di partenza prima di essere costretta a chiudere bottega.

Il giorno in cui il governo francese ha ordinato la chiusura dei ristoranti è stato lo stesso in cui il suo piccolo bistrot da 20 posti nell'11° arrondissement di Parigi, Terre Restaurant, avrebbe dovuto aprire i battenti

Richier ha avuto un inizio tumultuoso con gli aiuti del governo - le sovvenzioni che poteva richiedere erano basate sulle entrate del 2019, che non aveva, e l'unico aiuto che ha ottenuto è stato il licenziamento e l'esenzione dal pagamento della previdenza sociale per l'unico membro del personale che aveva già assunto prima ancora che avesse avuto la possibilità di sistemarsi il grembiule.

"I primi tre mesi sono stati piuttosto difficili", ha detto a Euronews, "ma il padrone dell'immobile, la banca e i miei fornitori hanno collaborato. La banca ha accettato di posticipare l'inizio del rimborso del mio prestito, il che mi ha dato un po' di respiro e il padrone di casa mi ha permesso di rimandare il pagamento dell'affitto. Non è stato un regalo, ma so che molte persone non sono state così fortunate".

Durante la seconda ondata della pandemia in ottobre, Richier ha potuto però accedere al "fondo di solidarietà" della Francia e ricevere tutti i 10.000 euro offerti.

"Sono stato piacevolmente sorpreso", spiega. "Il governo ha messo in atto le misure necessarie per farci accedere abbastanza rapidamente".

Se non fosse per questi aiuti, mi troverei in guai seri alla fine della pandemia Hugo Richier Titolare del Terre Restaurant di Parigi

Il ristoratore, tuttavia, deve fornire "una quantità enorme di documenti" per ottenere i pagamenti, cosa che attribuisce a molte persone che hanno approfittato del sistema quando è stato lanciato.

Ha aggiunto che le domande per le sovvenzioni mensili possono essere effettuate solo il mese successivo e, se nei casi più semplic il denaro può arrivare nel conto del titolare in "meno di una settimana, in situazione più complesse, come la sua, gli aiuto possono richiedere fino a un mese per essere saldati.

"Non è facile, ma se sei attento e segui quello che viene annunciato, puoi cavartela abbastanza bene. La Francia ha sostenuto i suoi commercianti e gliene sono piuttosto grato. Posso dirvi se non fosse per questo, mi troverei in guai seri alla fine della pandemia".

"Ma è lo Stato - aggiunge - a imporci queste chiusure amministrative, e quindi devono assumersene la responsabilità quando prendono questo tipo di decisioni".

"Gli aiuti sono serviti, ma non sono stati sufficienti" - Ungheria

Un proprietario di ristorante ungherese, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto che mentre le sue due attività di ristorazione a Budapest hanno ricevuto aiuti da diverse iniziative governative, "da soli non sarebbero comunque stati sufficienti a mantenere in vita il business".

"I ristoranti fanno ancora molto affidamento sul sostegno finanziario dei loro proprietari", ha aggiunto.

Il suo gruppo ha due ristoranti: il primo, con 42 posti e 18 dipendenti, ha dovuto chiudere subito dopo l'annuncio delle restrizioni in Ungheria, a metà marzo 2020, ed è rimasto chiuso da allora.

L'altro ha 68 posti a sedere e 50 dipendenti e potrebbe rimanere aperto un po' più a lungo perché è convenzionato con un hotel e apre ogni volta che le restrizioni vengono allentate, soprattutto per i pochi ospiti dell'hotel.

"A parte un periodo di tre mesi da giugno ad agosto 2020, quando le restrizioni di viaggio sono state allentate, il business è stato molto lento e limitato", ha spiegato.

Per almeno due anni, i ristoratori ungheresi se la vedranno brutta Titolare di un ristorante a Budapest, anonimo

L'uomo ha potuto mitigare alcune delle sue perdite attraverso una serie di regimi di aiuto, tra cui la rinuncia alle tasse e la riduzione dell'IVA per il servizio di takeaway che ha istituito, così come la sovvenzione dei salari dei dipendenti fino al 50%, che "praticamente tutte le aziende in questo settore hanno richiesto e utilizzato".

Ma mentre il salario lordo del personale era parzialmente sovvenzionato dal governo, la tassa di servizio, che rappresenta una parte importante del salario dei dipendenti, non lo era. Questo significa che i proprietari hanno dovuto spendere somme considerevoli ogni mese per mantenere il personale. "Nel nostro caso, meno del 15% del salario del personale era coperto dalle azioni di sostegno del governo".

"I ristoratori hanno davanti almeno due anni molto duri, dato che gli affari dovrebbero riprendersi lentamente", ha detto il titolare.

"Stiamo anche lavorando per ottenere un prestito bancario per garantire la sopravvivenza dell'attività".

"Abbiamo cercato di diversificare i servizi offerti agli ospiti e l'azienda, il suo staff e la sua gestione sono diventati molto agili l'anno scorso, il che aiuterà sicuramente le nostre possibilità a lungo termine, supponendo di sopravvivere ai tempi difficili che ci aspettano".