La Parigi di Van Gogh in un raro quadro che va all'asta

Prima della vendita all'asta viene presentata in pubblico di un'opera di Vincent Van Gogh dipinta durante la sua breve permanenza a Parigi. Si tratta di uno scorcio del quartiere di Montmartre. La tela è appartenuta per un secolo alla stessa famiglia. L'opera, una dei maggiori lavori del periodo parigino del celebre artista olandese, verrà messa all'asta a marzo, da Sotheby's, per un importo stimato tra 5 e 8 milioni di euro.

Il "gioiello" di Sotheby's

Per Aurélie Vandevoorde, esperta del settore impressionisti ed arte moderna della casa d'arte Sotheby's l'opera "è una testimonianza molto interessante di quello che era Montmartre alla fine del XIX secolo poiché si scopre un quartiere ancora molto bucolico, apprezzato dai parigini".

"Scene di strada a Montmartre"

"Scene di strada a Montmartre', è il titolo del quadro di Van Gogh che peraltro contiene una importante testimonianza storica: raffigura il Moulin Dubray, noto anche come Moulin à Poivre, un mulino a vento tra i tanti che sorgevano sulla famosa ‘Butte', la collina parigina. Il Dubray venne distrutto nel 1911. Nel dipinto è anche rappresentato il recinto dell'iconico Moulin de la Galette sormontato da lanterne decorative e una giostra dietro la staccionata in legno.

Ricordi della vita da 'bohèmien'

Vincent Van Gogh visse a Parigi fra il 1886 e il 1888 insieme al fratello Theo, in Rue Lepic, stradina famosa perché abitata da artisti ed intellettuali che frequentavano i caffè in quella stagione che definì lo stile di vita 'bohèmien'. Il dipinto fu comprato da un collezionista francese nel 1920, da allora è rimasto di proprietà della stessa famiglia e non è mai stato mostrato in pubblico, pur essendo citato in diversi cataloghi. Prima della vendita da Sotheby's, verrà esposto a Londra, Amsterdam e Parigi.