Migliaia di ebrei ortodossi al funerale del rabbino

Ignorando le più elementari norme di prevenzione anticovid, e sfidando il buon senso, migliaia di haredim, ebrei ultraortodossi, hanno partecipato a Gerusalemme al funerale di un influente rabbino, morto proprio per aver contratto il Covid-19.

Un portavoce della polizia, citato da Haaretz, ha ammesso che gli agenti non sono in grado di far rispettare le restrizioni anti Covid di fronte a una simile affluenza. "Non voglio andare e confrontarmi con 20 mila persone - ha spiegato il portavoce Shabtai Gerberchik - per il semplice fatto che non sono in grado". Il viceministro della Sanità Yoav Kisch ha denunciato che "quel funerale provocherà altri funerali".