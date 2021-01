Vaccino Astra Zeneca, via libera dall'Agenzia europea del farmaco

Via libera dell'Ema al vaccino Astra Zeneca per le persone dai 18 anni in su. Intanto, dal contratto tra l'Unione europea e la società anglo svedese, reso pubblico oggi, si viene a sapere che "Astra Zeneca farà i suoi migliori e ragionevoli sforzi per produrre il vaccino in siti di produzione situati all'interno dell'Ue e potrà fabbricare il vaccino in strutture extra-Ue" limitatamente "al Regno Unito" al fine di "accelerare la fornitura vaccino in Europa".

AstraZeneca deve comunque fornire "preavviso scritto di tali impianti di produzione extra-Ue che includa una spiegazione per tale decisione di utilizzare impianti di produzione fuori dall'Ue".