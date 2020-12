L'odissea degli italiani bloccati nel Regno Unito

È passata una settimana da quando l'Italia ha annunciato la sospensione dei voli in provenienza dal Regno Unito a causa dell'apparizione del cepo definito inglese del coronavirus. Un ceppo coonsiderato più aggressivo di quello ordinatrio. Da allora molte persone sono rimaste bloccate oltremanica. Il blocco è durato 48 ore ed è stato concesso di rientrare a italiani residenti e con urgenze previo tampne e quarantena obbligatori.

I fortunati che in questi giorni sono riusciti a sbarcare a in Italia nei giorni passati, non sapevano nemmeno cosa fosse successo.

Sono sorte però diverse pagine per migliaia di persone che sono rimaste bloccate negli aeroporti britannici senza alcun sussidio economico, abbandonate a sé stesse e costrette ad esempio a rifare tamponi a pagamento per poter rientrare.

I consumatori si stanno anche organizzando per class action contro le compagnie che abbiano annullato i voli per decisioni commerciali, ma non per il rispetto dei DPCM italiani in quanto essi rientrano in questo caso in amministrazione straordinaria.