Terremoto di magnitudo 4.4 nel Ragusano. La scossa, registrata alle 21.27, è stata avvertita anche nel Siracusano, nel Catanese e in alcune località del Palermitano. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa. L'ipocentro è invece stimato a una trentina di chilometri di profondità. In un primo momento, l'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica (INGV) aveva stimato la magnitudo a 4.6.

Evento sismico del 22 dicembre 2020, Ml 4.6 (Mw 4.4), al largo della costa ragusana https://t.co/JgA6xr1sui — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 22, 2020

Dopo le prime verifiche, la Protezione civile informa di non aver riscontrato feriti sulla costa ragusana. Panico tuttavia tra la popolazione, con la gente che si è riversata in strada in diverse località.

#Terremoto#Ragusa Dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del DPC NON risultano danni e feriti. [aggiornamento ore 22 #22dicembre] — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 22, 2020

In ricognizione nel Ragusano, i Vigili del Fuoco informano alle 22:30 di non aver ricevuto chiamate di soccorso. In zona sono al momento stati constatati soltanto lievi danni su due edifici. Una segnalazione pervenuta alla Protezione Civile riferisce invece di lesioni a un edificio di otto piani a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Rassicurante anche la testimonianza del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. "C'è stata tanta paura - ha detto in tarda serata all'ANSA - ma al momento non risultano né danni, né feriti. Io stesso non mi sono accorto del terremoto perché ero in auto". A Comiso, su ordinanza del Sindaco, le scuole resteranno chiuse questo mercoledì per verificare che non abbiano riportato danni.