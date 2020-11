Le FOTO degli omaggi all'eterno Maradona, da ogni angolo del globo

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha fatto il giro del mondo, lasciando i tifosi calcistici - ma non solo - nello sconforto. Omaggi si sono tenuti e continuano a tenersi in ogni angolo del globo per l'eterno numero 10. Dalla sua Argentina alla sua Napoli, passando per India, Brasile... fino alla Siria.

Vi portiamo con noi in questo viaggio per il pianeta, che oggi si tinge di azzurro. Come le maglie indossate dal Pibe de Oro, quelle che l'hanno fatto il più grande di tutti. E di sempre.

Iniziamo dall'Argentina, il Paese dove nacque 60 anni fa e che portò sul tetto del mondo nel 1986, con la vittoria ai Mondiali in Messico.

Un uomo posa la mano su una statua di Diego Maradona, nel quartiere La Boca a Buenos Aires, Argentina AP Photo

Un uomo piange fuori dallo stadio dell'Argentinos Juniors, la prima squadra di Maradona a Buenos Aires, Argentina AP Photo/Marcos Brindicci

Argentini in fila per vedere il corpo di Diego Maradona, fuori dal palazzo presidenziale a Buenos Aires, Argentina AP Photo/Marcos Brindicci

Napoli, la città per la quale el Pibe de Oro è stato - ed è tuttora - un vero e proprio dio, ha voluto salutare colui che è riuscita a regalarle due scudetti e una Coppa Uefa. Lo stadio San Paolo, che presto si chiamerà Maradona, acceso in serata, i tifosi riuniti fuori dall'impianto e per le strade del capoluogo partenopeo.

Due tifosi si abbracciano fuori dallo stadio San Paolo, mentre rendono omaggio alla leggenda del calcio a Napoli, Italia AP Photo/Alessandra Tarantino

La gente riunita ai Quartieri Spagnoli, davanti al murales dedicato a Maradona a Napoli, Italia Carlo Hermann / AFP

Un necrologio con la scritta "Maradona è morto il 25 novembre 2020" a Napoli, Italia Carlo Hermann / AFP

Gli omaggi a Maradona non si sono però limitati ai Paesi che l'hanno visto splendere in campo. In Messico, dove l'argentino sollevò con la sua nazionale la Coppa del Mondo nell'86, si sono moltiplicati i tributi a lui dedicati.

Un uomo accende una candela sotto un murales di Maradona, fuori dallo stadio Banorte di Culiacan, nello stato di Sinaloa in Messico RASHIDE FRIAS / AFP

Nonostante la rivalità tra Brasile e Argentina, anche lo Stato confinante ha voluto salutarlo.

Lo stadio Beira-Rio dello Sport Club Internacional, illuminato con i colori della bandiera argentina, a Porto Alegre, Brasile SILVIO AVILA / AFP

Anche l'Asia ha voluto ricordare Maradona. Dalla Cina, all'Indonesia, passando per l'India.

Un tifoso porge i suoi omaggi alla leggenda del calcio, davanti all'ambasciata argentina a Pechino, Cina WANG ZHAO / AFP

I tifosi osservano un minuto di silenzio a Calcutta, India Dibyangshu SARKAR / AFP

Tifosi rendono omaggio alla leggenda del calcio argentino, a Solo, Indonesia ANWAR MUSTAFA / AFP

E per concludere, l'omaggio della Siria, Paese distrutto da dieci anni di conflitto, che però ha voluto ricordare colui che non sarà mai dimenticato. Da nessuna parte nel mondo.