Covid-19: la situazione in breve in diversi Paesi d'Europa

Il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro gallese, Mark Drakefors, in conferenza stampa, in cui ha spiegato le misure che entreranno in vigore.

Mark Drakefors ha precisato che l'obiettivo è quello di avere un confinamento più breve, rispetto a quello di marzo aprile scorsi ma incisivo.

A partire dalle 18 ora locale di venerdì, sarà chiesto agli oltre 3 milioni di cittadini di rimanere a casa, mentre i negozi non essenziali saranno chiusi.

Le misure del Galles seguono di poco più di una settimana quelle della Scozia, dove la premier Nicolas Sturgeon aveva preso provvedimenti restrittivi già il 9 ottobre e fino al 25.

Chiudono le saracinesche caffé e bar in Belgio per un mese mentre il coprifuoco che inizia a mezzanotte e finisce entra in vigore questo lunedì.

Una valutazione della misura avrà luogo dopo due settimane. I ministri dei governi federali e delle Comunità e delle Regioni sono riuniti per discutere ulteriori misure da adottare per arginare la diffusione del coronavirus.

Riaperto l'ospedale da campo a Belgrado, ospitato in un'arena sportiva, con oltre 500 posti letto e un'equipe medica e paramedica pronta a accogliere i primi pazienti.

Misure restrittive anche in Polonia, dove scuole e università nelle grandi città come Varsavia sono state chiuse.