Dalla Scozia alla Croazia l'Europa si difende dalla pandemia in fase 2

La chiusura per 15 giorni di pub e ristoranti nei maggiori centri scozzesi rischia di mettere sul lastrico migliaia di persone. Lo stop durerà fino al 25 ottobre. Solo in certe aree alcuni esercizi potranno restare aperti col divieto di vendere alcolici. Si spera che la misura contenga l'insidiosa infezione che non molla.

Controlli di polizia rinforzati a Madrid

Scattano i controlli stradali per chi entra ed esce dal centro urbano di Madrid in Spagna, le autorità vogliono ridurre la mobilità della popolazione della capitale mentre bar e ristoranti devono operare al 50% delle loro capacità. Le nuove restrizioni non equivalgono a un vero e proprio lockdown ma diminuiscono le possibilità operative di tutti. La situazione sanitaria spagnola relativa al coronavirus viene definita critica a causa dei contagi giornalieri che si traciano a 5 cifre. Nonostante una tendenza ad una relativa stabilizzazione l'evoluzione dell'epidemia non è favorevole.

Repubblica Ceca

Dal 5 ottobre e per 14 giorni è scattato il "coprifuoco sanitario" anche in Repubblica Ceca con assembramenti interni al massimo di 10 persone e di raduni all'apero di massimo 20 persone. Sono state ridotte tutte le attività culturali e sportive ma il contingentamento riguarda anche le funzioni religiose. Sono state chiuse tutte le piscine.

In Croazia

L'esercito croato ha montato tende da campo presso l'ospedale universitario della capitale Zagabria che serviranno per il triage delle persone bisognose di assistenza sanitaria. Anche in Croazia le misure di contenimento della pandemia assomigliano a quelle dei paesi vicini e sono commissurate all'entità delle popolazine e ai rischi di contagio .