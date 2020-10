I veleni del caos finanziario vaticano

Si dipana a strattoni la matassa degli scandali finanziari vaticani. Ad avvelenare ulteriormente il clima spunta sul quotidiano di destra La Verità la figura di Cecilia Marogna, cagliaritana, destinaria di alcuni assegni dei conti che l'ex Cardinal Angelo Becciu gestiva in Vaticano. Non è chiaro quali fossero state le sue consulenze.

Una multinazionale molto particolare

La Santa Sede non è un’azienda come le altre, non va a caccia di profitti ed è ovvio che il bilancio resti in deficit, tuttavia quando invece si fanno delle speculazioni (termine poco adatto ai criteri spirituali della Chiesa) spuntano immancabilmente i pescecani. È stata definita una vera e propria cricca quella che dall'interno delle sacre mura aveva collezionato diverse operazioni per depredare i conti vaticani questo ben prima dell'acquisto dell'immobile londinese nella Sloane Avenue, anno di grazia 2014.

La spiritualità e il denaro

Curare le risorse finanziarie del Vaticano è il problema molto spinoso che Papa Benedetto XVI e poi Papa Francesco hanno tentato di sanare nella bufera di accuse di corruzione, sprechi e scarsissima capacità imprenditoriale. Nel 2018 il deficit aveva toccato il tetto dei 70 milioni di euro su 700 milioni di spese, dovute a inefficienze croniche, all’aumento degli stipendi e a pessimi investimenti.Intanto la Santa Sede ha reso noto giorni fa il bilancio dello scorso anno che ha visto perdite di soli 11 milioni.

Defenestrati e riabilitati

La defestrazione di Becciu, coincide intanto col ritorno del cardinale australiano George Pell, già Prefetto della Segreteria per l’Economia in Vaticano, che aveva iniziato a fare pulizia e che era stato accusato di gravi crimini sessuali tanto da finire agli arresti in patria. Pell riabilitato è tornato a Roma mentre Becciu (suo nemico) sarebbe pure sospettato di aver pagato attraverso bonifici effettuati da conti dello Ior verso Melbourne alcune finte vittime per calunniare il porporato australiano.