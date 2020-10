Allerta rossa maltempo su gran parte dell’Europa occidentale. Piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 150 chilometri all'ora nell'ovest della Francia, colpita dalla violenta tempesta Alex. Alberi sradicati e strade interrotte. Temporali sono previsti anche nel sud-est del Paese dove le autorità hanno interrotto per diverse ore il traffico ferroviario tra Tolone e Ventimiglia.

Non va meglio in Italia dove in molte regioni del centro-nord le temperature si sono abbassate anche di 10-15 gradi in meno di 24 ore. Portandosi sotto la media stagionale. In molte zone il maltempo ha provocato inondazioni di fiumi e torrenti. Molti i comuni che sono rimasti per ore senza elettricità. La Liguria e la aree alpine e prealpine centro-occidentali, sono tra le zone più colpite. Situazione critica anche sull'alto Piemonte in Lombardia. Qualche pioggia in questo fine settimane anche sulla Campania, soprattutto nordoccidentale e localmente occidentale in genere. Sole o qualche nuvola sul resto del Sud e sul e medio-basso Adriatico, Anzi qui è previsto un clima decisamente estivo o primaverile, con temperature massime di +30/+32°C.

Ma la tendenza è quella di un peggioramento anche nei prossimi giorni. Come annunciato ormai da giorni, l'ingresso di una massa d'aria piuttosto fredda in discesa dalla Groenlandia, ha portato a un vortice ciclonico, che si è abbattuto in maniera violenta anche sull'Inghilterra meridionale. Alla fine l’autunno è arrivato. E anche in modo piuttosto brusco.