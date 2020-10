La pesante ondata di maltempo che si è abbattuta sulle regioni nord-occidentali d'Italia ha causato almeno due vittime, tra la Val d'Aosta e il Piemonte. Le autorità contano anche una ventina di dispersi, in maggioranza residenti nel cuneese, al confine con la Francia; di uno di loro non si hanno notizie dopo che è stato trascinato via dall'esondazione di un fiume nel vercellese. Le piogge hanno causato il crollo di diversi ponti e numerose frane, costringendo alcune località all'isolamento.

In condizioni meteo di questo tipo, per la prima a Venezia si è evitato che l'acqua alta sommergesse piazza San Marco grazie al primo impiego degli sbarramenti del Mose, un gigantesco sistema di 78 paratie mobili costruito per proteggere la città dalle acque dell'Adriatico. Il debutto della grande infrastruttura ha soddisfatto i veneziani.

"È una giornata incredibile, un evento storico. La novità è che non c'è acqua. Ieri la marea era molto più bassa e l'acqua era più alta sulla piazza. Oggi la piazza è completamente vuota d'acqua. È un fatto incredibile . Ho mandato alcune foto ad alcuni amici per dimostrare che la piazza è vuota d'acqua e non è piena come al solito. Più che incredibile, è emozionante". "Per me (vedere la piazza senz'acqua) è stata una cosa bellissima. Speriamo che il Mose continui a funzionare bene. In questo modo sarà possibile salvare Venezia e Piazza San Marco".

Secondo il Centro maree del Comune lo sbarramento ha garantito un dislivello di 70 centimetri. Si prevede che il Mose venga attivato almeno quattro volte all'anno, in corrispondenza con gli episodi di acqua alta che mediamente si producono.