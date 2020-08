Attesa per la sentenza del Tribunale dell'Aja sull'omicidio Hariri

C'è attesa, e non solo in Medio Oriente, per le conclusioni del Tribunale speciale per il Libano dell'Aja, che dovrà pronunciarsi su mandanti ed esecutori dell'assassinio dell'ex premier Rafik Hariri, uomo d'affari sunnita prestato alla politica.

Una parabola conclusa il 14 febbraio del 2005 da un camion bomba fatto esplodere nel centro di Beirut, con una strage costata la vita a 22 persone, dietro la quale secondo molti paesi occidentali, ci sarebbe l'ombra del movimento politico sciita Hezbollah sostenuto dall'Iran. Sebbene in contumacia, quattro dei suoi membri sono sotto processo davanti a un tribunale internazionale con l'accusa di omicidio.

"Dal tribunale arriverà un messaggio: riconoscerà che in Libano e in Medio Oriente c'è una organizzazione che ha usato l'omicidio politico come strumento di assoggettamento di un paese", spiega Marwan Hamadeh, deputato libanese scampato a sua volta a un tentativo di omicidio.

Paradossalmente l'assassinio di Hariri, invece di favorire i suoi presunti mandanti, Teheran e Damasco in ultima analisi, ne ha accelerato la crisi, spingendo al ritiro dal Libano le forze di occupazione siriane. Dal canto suo Hezbollah ha fin da subito respinto le accuse parlando di un complotto ordito da Israele per indebolire i suoi nemici.

In Libano tutti concordano sul fatto che la sentenza del Tribunale dell'Aja accrescerà le tensioni politiche che pure hanno toccato il culmine dopo l'esplosione al porto di Beirut, a sua volta un episodio dai contorni poco chiari. In gioco c'è non solo il controllo del fragile e piccolo paese mediterraneo, ma l'intero equilibrio tra gli attori regionali: da Israele all'Iran, dalla Siria all'Egitto.